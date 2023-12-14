Исследование ночного неба: Юпитер и его спутники

В январе у звездочетов есть возможность вечером наблюдать яркую планету Юпитер на юго-восточном небе. Юпитер, самый яркий звездообразный объект на небе после захода солнца, легко заметен. В течение следующих нескольких недель Юпитер будет медленно двигаться на восток перед Овном.

Чтобы найти Юпитер, просто посмотрите на юго-восток, где он будет находиться на середине неба. Полезный совет: вытяните руку и сожмите кулак так, чтобы большой палец оказался сверху. Расстояние поперек кулака от сустава большого пальца до мизинца составляет примерно 10 градусов, что можно использовать в качестве ориентира для определения близости Юпитера к соседним звездам.

Хамаль, самая яркая звезда в созвездии Овна, находится более чем на 11 градусов правее нижнего угла Юпитера, а Менкар, часть созвездия Кита, — более чем на 14 градусов правее верхнего угла. Эти звезды можно увидеть на расстоянии одного кулака от Юпитера, хотя в городских и пригородных районах может потребоваться бинокль, чтобы рассмотреть их сквозь завесу наружного освещения.

Используя твердую руку и бинокль, можно также наблюдать до четырех крупнейших спутников Юпитера, известных как галилеевы спутники. Эти спутники каждую ночь можно найти в разных положениях по обе стороны от Юпитера, а изменения их орбит можно наблюдать в течение нескольких часов.

Кроме того, с помощью телескопа наблюдатели могут мельком увидеть Большое Красное Пятно Юпитера — мощный шторм в атмосфере планеты, который существует уже по меньшей мере 400 лет. Лучшее время для просмотра Большого Красного Пятна на этой неделе: 1 января — 2:05 и 9:56, 2 января — 5:47, 3 января — 11:35, 4 января — 7:26, 6 — 1:13, 9 января — 05:7 ночи (низко в западной части неба) и 4:56, а также XNUMX января — XNUMX:XNUMX. В Чикаго это происходит всего через двадцать минут после захода солнца.

Вечером 6-го числа наблюдатели также смогут стать свидетелями теней лун Европы и Ганимеда под Большим Красным Пятном, примерно за тридцать минут до того, как оно достигнет своего лучшего места для наблюдения.

Найдите минутку, чтобы выйти на улицу и исследовать ночное небо: яркий Юпитер ждет на юго-восточном вечернем небе, предлагая захватывающее зрелище как для наблюдателей за звездами, так и для любителей астрономии.