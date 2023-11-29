Почему осевой наклон является нормальным в солнечных системах: новые исследования проливают свет

Астрономы уже давно очарованы наклоном планет нашей Солнечной системы. Однако недавние исследования показывают, что это явление не является аномалией, а скорее обычным явлением и в других солнечных системах.

Исследование, опубликованное в «Астрономическом журнале» под руководством доцента астрономии Йельского университета Малены Райс, углубляется в концепцию орбитального резонанса, чтобы объяснить, почему следует ожидать осевого наклона. Орбитальный резонанс относится к регулярному гравитационному влиянию, которое планеты оказывают друг на друга, вращаясь вокруг звезды. Этот резонанс может со временем либо стабилизировать, либо дестабилизировать систему.

Наблюдая за многочисленными солнечными системами за пределами нашей, астрономы обнаружили, что на ранних этапах истории системы планеты с большей вероятностью находятся в резонансе друг с другом. Эта точная конфигурация, при которой орбиты планет выстраиваются в точном целочисленном соотношении, распространена, но редко сохраняется с течением времени.

Исследование сосредоточено на близлежащей солнечной системе и анализирует планету под названием TOI-2202 b. Эта планета является частью «нетронутой» солнечной системы и находится в резонансе среднего движения 2:1 с другой планетой. Сравнивая данные нескольких телескопов, ученые обнаружили, что TOI-2202 b имеет угол вращения орбиты примерно 31 градус. Это измерение, наряду с более широкой выборкой углов спин-орбиты в аналогичных системах, указывает на то, что даже стабильные системы могут испытывать низкоуровневое динамическое возбуждение и демонстрировать осевой наклон.

Интересно, что исследование также предполагает, что наклонные планеты нашей Солнечной системы не уникальны. Изучая другие системы экзопланет, астрономы пришли к выводу, что наклон оси — это скорее норма, чем исключение. Это открытие дает некоторую уверенность в том, что наша Солнечная система вписывается в более широкую космическую картину.

Однако стоит отметить, что среди планет нашей Солнечной системы есть чудак – Уран. Имея угол наклона почти 98 градусов, Уран стоит почти параллельно плоскости Солнечной системы. Эта необычная конфигурация объясняется столкновением с протопланетой размером с Землю в первые дни существования нашей Солнечной системы.

Хотя многие вопросы остаются без ответа, исследование, проведенное Маленой Райс и ее командой, приближает нас к пониманию распространенности и происхождения осевого наклона в солнечных системах. Дальнейшие исследования различных типов систем прольют свет на динамику экстремальных осевых наклонов и факторы, влияющие на их формирование.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Почему планеты наклонены на своих орбитах?

Ответ: Наклон осей планет — обычное явление, наблюдаемое во многих солнечных системах. В первую очередь на него влияют гравитационные взаимодействия между планетами, вращающимися вокруг своей звезды.

Вопрос: Является ли осевой наклон ненормальным в солнечных системах?

Ответ: Нет, недавние исследования показывают, что наклон оси — нормальное явление в солнечных системах. Большинство планетных систем, за исключением Меркурия, имеют некоторую степень наклона.

Вопрос: Как астрономы определили, что осевой наклон является обычным явлением в других системах?

Ответ: Астрономы проанализировали различные системы экзопланет и обнаружили, что на ранних этапах своего развития планеты часто находятся в резонансе друг с другом. Такое выравнивание указывает на преобладание осевого наклона.

Вопрос: Что привело к такому экстремальному углу наклона Урана?

Ответ: Считается, что угол наклона Урана является результатом столкновения с протопланетой на ранних стадиях формирования Солнечной системы.

Вопрос: Почему астрономы изучают наклон оси в других солнечных системах?

Ответ: Понимание распространенности и причин наклона оси дает представление о формировании и динамике планетных систем. Это помогает астрономам лучше понять место нашей Солнечной системы во Вселенной.