Исследование показывает, что астероиды с криволинейным вращением влияют на формы ударных кратеров Земли

Недавнее исследование выявило новую информацию об образовании ударных кратеров на Земле. Вопреки предыдущим убеждениям, не только скорость астероида играет роль в форме кратеров, но также вращение и комковатость астероида.

Исследование, опубликованное в журнале Physical Review E, предполагает, что свободно связанные комковатые астероиды с вращением, напоминающим кривую, ответственны за создание некоторых кратеров уникальной формы на Земле. Исследование было сосредоточено на кратере Бэрринджера в Аризоне, которому около 49,000 XNUMX лет и который напоминает чашу, вкопанную в землю.

Традиционно считалось, что вращающиеся астероиды создают более глубокие кратеры. Однако исследование показало, что быстро вращающиеся «кучи обломков», подобные тем, что обнаружены на астероиде Бенну, на самом деле образуют более широкие и мелкие кратеры. Это связано с тем, что слабосвязанные компоненты этих астероидов при столкновении растекаются, создавая более широкую зону воздействия.

Понимание различных типов кратеров и того, как они образуются, имеет решающее значение для ученых, чтобы получить представление о происходящих в них процессах. Изучая вращение и комковатость астероидов, исследователи надеются разгадать тайны образования ударных кратеров и того, как материалы из ударного элемента распространяются после столкновения.

Это открытие подчеркивает важность учета таких упускаемых из виду параметров, как вращение и комковатость, при изучении небесных тел. Это бросает вызов предыдущим предположениям и открывает новые возможности для дальнейших исследований в этой области.

Поскольку мы продолжаем исследовать Солнечную систему и за ее пределами, это исследование служит напоминанием о том, что еще многое предстоит узнать о силах, формирующих нашу Вселенную, и сложных взаимодействиях между небесными объектами.