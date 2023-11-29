Индийские астрономы запечатлели новую комету P12/Понс-Брукса

Команда астрономов из Индийского института астрофизики (IIA) сделала захватывающее открытие с помощью гималайского телескопа Чандра (HCT) в Ханле, Ладакх. Они успешно сфотографировали комету P12/Понс-Брукса, небесный объект, который вызвал значительный интерес в астрономическом сообществе и средствах массовой информации из-за замечательных вспышек газа и пыли, за что получил прозвища «Дьявольская комета» и «Тысячелетний сокол». .

12 ноября астрономам IIA удалось сделать потрясающее изображение кометы P21/Понс-Брукса. Эта комета, впервые открытая в 1812 году, обращается вокруг Солнца с периодом 71 год. Во время его предыдущих подходов к Солнцу астрономы стали свидетелями нескольких эпизодов выбросов газа и пыли, в результате чего он приобрел характерный рогатый вид.

«На этот раз комета не является исключением. С июля на нем произошло четыре вспышки, каждая из которых выбрасывала с поверхности миллиарды килограммов газа и пыли, что привело к кратковременному увеличению яркости почти в 100 раз», — рассказала Маргарита Сафонова, астроном из IIA, участвовавшая в наблюдениях.

Последний взрыв, предположительно вызванный скоплением газа, вырывающимся из трещин в ледяной корке под воздействием солнечного света, произошел 14 ноября, как сообщает IIA. Ожидается, что по мере того, как комета продолжит свое путешествие, в ближайшие месяцы она станет еще ярче и, возможно, станет видимой невооруженным глазом. Максимальное сближение с Солнцем произойдет 21 апреля 2024 года, а максимальное сближение с Землей произойдет 2 июня 2024 года на расстоянии примерно в 1.5 раза больше расстояния Земля-Солнце.

Любители астрономии с помощью небольших телескопов или биноклей получат возможность наблюдать это увлекательное небесное чудо. Размышляя о волнении, связанном с этим открытием, Нирудж Мохан Рамануджам, руководитель информационно-пропагандистского отдела IIA, сказал: «Кометы всегда привлекали наше любопытство, и мы стремимся сфотографировать эту комету с помощью наших телескопов в ближайшие месяцы, чтобы поделиться ее необыкновенным путешествием. с каждым."

Гималайский телескоп Чандра Индийской астрономической обсерватории в Ханле, Ладакх, где было получено изображение, управляется удаленно из кампуса IIA CREST в Хоскоте, Карнатака.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое комета P12/Понс-Брукса?



Ответ: Комета P12/Понс-Брукса — небесный объект, открытый в 1812 году, который вращается вокруг Солнца с периодом 71 год. Оно привлекло внимание астрономов и средств массовой информации из-за частых выбросов газа и пыли.

Вопрос: Почему ее называют «Дьявольской кометой» и «Тысячелетним соколом»?



Ответ: Комета P12/Понс-Брукса получила эти прозвища из-за своего внешнего вида и замечательных выбросов газа и пыли.

Вопрос: Станет ли комета P12/Понс-Брукса видимой невооруженным глазом?



Ответ: Да, ожидается, что комета P12/Понс-Брукса в ближайшие месяцы станет ярче и может быть даже видна невооруженным глазом.

Вопрос: Когда произойдет максимальное сближение кометы P12/Понс-Брукса с Солнцем и Землей?



Ответ: Максимальное сближение с Солнцем произойдет 21 апреля 2024 года, а максимальное сближение с Землей произойдет 2 июня 2024 года на расстоянии примерно в 1.5 раза больше расстояния Земля-Солнце.