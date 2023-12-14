Новое исследование предполагает, что ДНК неандертальцев влияет на черты утреннего человека

Резюме: Недавние исследования показывают, что люди, которые естественным образом просыпаются рано, возможно, унаследовали свои черты утреннего человека от предков неандертальцев.

Согласно новому исследованию, может существовать генетическая связь между ранним пробуждением и наличием ДНК неандертальца. Исследователи обнаружили, что определенные генетические варианты, связанные с жаворонком, чаще встречаются у людей неандертальского происхождения. Это открытие проливает свет на потенциальное влияние наших древних родственников на наш режим сна и циркадные ритмы.

В исследовании, проведенном группой генетиков и антропологов, были проанализированы геномы тысяч людей разного происхождения. Сравнивая генетические вариации, связанные с хронотипом (склонностью быть жаворонком или полуночником), исследователи выявили значительную корреляцию между ДНК неандертальца и ранним пробуждением.

Хотя точные механизмы этой корреляции все еще изучаются, ученые полагают, что определенные генетические варианты, унаследованные от неандертальцев, могут влиять на наши внутренние биологические часы. Считается, что у неандертальцев, как и у современных людей, наблюдались различия в характере сна и циркадных ритмах. Таким образом, генетическое наследие этих древних людей, возможно, сформировало те черты сна, которыми мы обладаем сегодня.

Это исследование не только дает представление об истории нашей эволюции, но и демонстрирует сложное взаимодействие между генетикой и поведением во сне. Понимание генетических факторов, влияющих на структуру нашего сна, может иметь значение для разработки персонализированных подходов к управлению сном и терапии для людей с нарушениями сна.

В заключение, это исследование показывает, что наши ранние утренние пробуждения могут иметь более глубокие корни, чем мы думали ранее. Наши предки-неандертальцы, возможно, передали нам генетическую предрасположенность к тому, чтобы быть жаворонками, связывая нас с нашим древним прошлым и тем, как оно влияет на наш современный режим сна. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы разгадать конкретные генетические механизмы, но это открытие открывает новые возможности для изучения генетического влияния на поведение во время сна.