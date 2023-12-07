Исследователи обнаружили неожиданный источник микропластика во время урагана Ларри

Поразительным открытием стало то, что группа студентов университета из Галифакса отправилась в сельскую местность Ньюфаундленда во время урагана Ларри, чтобы исследовать возможность того, что микропластик, образующийся в океане, переносится через атмосферу и откладывается в нетронутых сообществах. Их выводы поразили научное сообщество.

Ведущий исследователь Анна Райан, студентка магистратуры по экологическим наукам в Университете Далхаузи, назвала результаты неожиданными и поразительными. Команда провела эксперимент, поместив большой стеклянный цилиндр возле Сент-Майклс, небольшого поселения на полуострове Авалон в Ньюфаундленде, чтобы собрать образцы воздуха до, во время и после урагана.

Результаты были ошеломляющими. Самая высокая концентрация микропластика была обнаружена во время урагана Ларри: более 100,000 XNUMX частиц на квадратный метр в день. Райан отметил, что это значительно больше, чем в любом предыдущем исследовании микропластика в атмосфере.

Инновационное исследование команды, опубликованное недавно в престижном научном журнале Nature, пролило свет на ранее неизвестный источник микропластика. Они обнаружили, что частицы возникли в океане и были подняты в атмосферу штормом, в конечном итоге приземлившись в ничего не подозревающих сообществах.

Это открытие вызвало обеспокоенность по поводу широкого распространения микропластика в нашей окружающей среде и потенциальных последствий как для экосистем, так и для здоровья человека. Микропластик, представляющий собой крошечные пластиковые частицы размером менее 5 мм, связан с рядом вредных последствий, включая попадание в организм диких животных и выброс токсичных химикатов в окружающую среду.

В настоящее время необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить долгосрочные последствия этого явления и то, как оно может повлиять на сообщества, подвергающиеся воздействию микропластика, переносимого по воздуху, во время экстремальных погодных явлений. Результаты этого исследования подчеркивают безотлагательность решения проблемы пластикового загрязнения, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение нашей окружающей среды.