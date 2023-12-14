Новое открытие раскрывает происхождение сверхновых с низким содержанием водорода

Инновационное исследование наконец-то разгадало тайну бедных водородом сверхновых, давнюю загадку в области астрофизики. Исследователи теперь идентифицировали неуловимые звезды-предшественники, ответственные за эти своеобразные взрывы — горячие гелиевые звезды, которые сбросили свои богатые водородом оболочки.

В течение многих лет учёных приводило в замешательство отсутствие водорода в некоторых типах сверхновых. Отсутствие понимания возникло из-за сложности определения точного типа звезды, которая вызывает эти бедные водородом взрывы ближе к концу своего жизненного цикла. Однако новое исследование вносит ясность в этот загадочный феномен.

Ранее астрономы предполагали, что примерно каждая третья массивная звезда испытывает процесс, известный как разрыв оболочки в двойных системах, где существуют звезды с близкой орбитой. Несмотря на эту гипотезу, до сих пор был обнаружен только один потенциальный кандидат.

Наблюдая и анализируя двойные системы на близкой орбите, исследователи смогли визуализировать захватывающий процесс массопереноса, происходящий между звездами. Это дало решающее представление об эволюции этих систем и возможной судьбе участвующих в них звезд. Результаты показали важную роль, которую играют горячие гелиевые звезды, которые теряют свою толстую водородную оболочку в результате процесса массопереноса, что приводит к образованию сверхновых с низким содержанием водорода.

Понимание происхождения сверхновых с низким содержанием водорода является жизненно важной вехой в нашем понимании звездной эволюции и разнообразных путей, которые приводят к взрывным космическим событиям. Благодаря этому прорыву учёные смогут уточнить свои модели и предсказания, приближая нас к разгадке тайн Вселенной. Это открытие открывает новые возможности для исследований и побуждает к дальнейшим исследованиям природы массивных двойных систем и процессов, которые формируют небесные явления.