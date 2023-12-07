Изменение климата и микробы: новое исследование выявило изменение содержания парниковых газов в океанах

Недавнее исследование, проведенное учеными Инчхонского национального университета, пролило свет на влияние изменения климата на морские микробы и последующее изменение парниковых газов в океанах. Результаты этого исследования способствуют лучшему пониманию серьезности изменения климата и важности ресурсов океана.

Факторы изменения климата, такие как потепление океана, подкисление, потеря кислорода и отложение азота, оказывают пагубное воздействие на деликатную микробную популяцию в океанах. Эти изменения разрушают морское микробное сообщество, которое играет решающую роль в производстве парниковых газов, таких как закись азота (N2O) и метан (CH4).

Исследовательская группа под руководством профессора Иль-Нама Кима изучила одновременное воздействие факторов изменения климата на морские микробы в западной части северной части Тихого океана. Оценивая изменения в популяциях прокариот и метаболические модификации, ученые получили представление о том, как изменение климата влияет на экосистему океана.

Исследование подчеркивает тесную связь между прокариотами и факторами изменения климата в разных слоях океана. Результаты показывают, что долгосрочное воздействие выявленных факторов изменения климата может привести к увеличению производства N2O, изменению pH и, в конечном итоге, к увеличению выбросов CH4. Эти результаты бросают вызов предыдущим предположениям о потенциале прокариот и биогеохимических процессах, связанных с изменением климата, подчеркивая необходимость переоценки воздействия изменения климата на экосистемы открытого океана.

Понимание сложной взаимосвязи между изменением климата и морскими микробами имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий по смягчению последствий изменения климата для экосистем океана. Осуществляя политику, направленную на снижение закисления и потепления океана, можно стабилизировать микробные сообщества и циклы парниковых газов в океане.

Это новаторское исследование может повлиять на будущие исследования морских экосистем. Он подчеркивает важность рассмотрения роли микробов в понимании последствий изменения климата и подчеркивает острую необходимость уделить приоритетное внимание сохранению ресурсов океана.