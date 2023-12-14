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Новое исследование показывает, что фейерверки негативно влияют на миграцию птиц

ByГабриэль Бота

Декабрь 14, 2023
Новое исследование показывает, что фейерверки негативно влияют на миграцию птиц

Недавнее международное исследование, проведенное исследователями из Амстердамского университета, пролило свет на пагубное воздействие фейерверков на популяцию птиц во время празднования Нового года. Исследование под названием «Нарушение фейерверков в птичьих сообществах», опубликованное в журнале Frontiers in Ecology and the Environment, призывает к созданию крупных зон, свободных от фейерверков, по всему миру.

В исследовании использовались данные метеорологических радаров и подсчеты птиц для анализа немедленной реакции птиц на полет в ответ на фейерверк. Исследователи обнаружили, что массовое использование фейерверков в канун Нового года поражает птиц на расстоянии до 10 километров. Эффект наиболее выражен в пределах первых пяти километров, но в радиусе 10 километров по-прежнему летает значительно больше птиц по сравнению с обычными ночами.

Исследование показало, что от фейерверков особенно страдают более крупные птицы, такие как гуси, утки и чайки. Эти птицы летают на значительной высоте в течение нескольких часов после начала фейерверка, что может привести к таким рискам, как воздействие плохой погоды или несчастные случаи из-за паники.

Последствия фейерверков для популяций птиц особенно велики в Нидерландах, где 62% всех птиц обитают в радиусе 2.5 километров от населенных пунктов. Это создает проблемы для птиц в холодные зимние месяцы, когда экономия энергии имеет решающее значение.

Чтобы смягчить эти негативные последствия, исследователи предлагают создать зоны, свободные от фейерверков, и сократить использование громких и взрывных фейерверков. Они предлагают изучить альтернативы, такие как шоу дронов или декоративные фейерверки без громких взрывов, чтобы свести к минимуму беспокойство популяций птиц.

Помимо воздействия на перелетных птиц, стоит учитывать общее воздействие фейерверков на дикую природу. Хотя основное внимание в этом исследовании уделялось популяциям птиц, другие животные, в том числе собаки и домашние животные, также могут испытывать травмы и страдания из-за громких шумов, связанных с фейерверками.

Реализация мер по снижению негативного воздействия фейерверков на дикую природу может привести к более экологически ответственному празднованию, сохраняя при этом дух радости и праздника.

By Габриэль Бота