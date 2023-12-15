Затерянный мир обнаружен в аргентинской пустыне Пуна-де-Атакама

Недавнее открытие в пустыне Пуна-де-Атакама в Аргентине раскрыло скрытый мир в лагунах этой пустыни высокогорного плато. Ранее неизвестная науке эта среда может похвастаться системой лагун, окруженных соляными равнинами. Пустыня Пуна-де-Атакама, из-за своей чрезвычайной засушливости, непригодна для большинства форм жизни, но теперь исследователи задокументировали процветающую экосистему в этих лагунах.

Микробиолог Мария Фариас и профессор Брайан Хайнек из Университета Колорадо в Боулдере наткнулись на этот скрытый мир во время прошлогодней экспедиции. Ученые отправились в непростое путешествие, проехав девять часов по грунтовой дороге и остановившись в небольшой деревне. Руководствуясь спутниковыми изображениями, Хайнек заметил то, что выглядело как сеть лагун, что побудило их исследовать дальше.

Несмотря на трудности, усилия окупились, когда Хайнек и Фариас обнаружили 12 лагун площадью более 25 акров. В воде они наблюдали великолепные строматолиты — микробные сообщества, образующие большие каменные насыпи. Эти строматолиты напоминают те, что существовали на Земле миллиарды лет назад в раннеахейский период.

Значение этого открытия выходит за рамки понимания древней жизни на Земле. Хайнек предполагает, что лагуны могут дать представление о том, как могла развиваться жизнь на Марсе, который когда-то был похож на Землю. Изучая эти современные сообщества, ученые могут получить ценные знания о том, что искать при исследовании марсианских пород на предмет признаков прошлой жизни.

К сожалению, необходимо срочно провести дальнейшие эксперименты и исследования в этой уникальной среде, поскольку компания уже арендовала территорию для добычи лития. Горнодобывающий проект потенциально может изменить и навсегда преобразить лагуны. Несмотря на эту угрозу, профессор Хайнек по-прежнему поражен открытием и подчеркивает, какое глубокое влияние оно может оказать на научное понимание.

Подобные открытия напоминают нам, что даже в нашем современном мире скрытые чудеса ждут своего открытия. Пустыня Пуна-де-Атакама является ярким напоминанием о тайнах, которые все еще скрываются под поверхностью Земли.