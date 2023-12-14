Ранние пташки: ДНК неандертальцев связана с утренними людьми

Новое исследование предполагает, что люди, которые предпочитают рано ложиться спать и рано вставать, могут иметь ту же ДНК, что и неандертальцы и другие вымершие родственники. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сравнили гены, связанные с ранним подъемом у современных людей, с ДНК неандертальцев и денисовцев. Используя большую базу данных, базирующуюся в Великобритании, исследование показало, что люди с теми же вариантами генов раннего подъема, что и неандертальцы, с большей вероятностью сообщали о своем предпочтении раннего пробуждения.

Эволюционный генетик Тони Капра из Калифорнийского университета в Сан-Франциско объяснил, что многие современные люди являются носителями гена неандертальца, потому что он помог их предкам адаптироваться к жизни в Северной Европе. Этот ген не связан напрямую с тем, что человек жаворонок, а, скорее, с более быстрыми внутренними часами, которые могут лучше адаптироваться к сезонным изменениям уровня освещенности. Исследователи предполагают, что в более высоких широтах, где уровень освещенности значительно меняется в течение года, наличие более гибких внутренних часов было полезно для выживания.

Профессор Марк Маслин из Университетского колледжа Лондона, который не принимал участия в исследовании, прокомментировал результаты, заявив, что генетические данные теперь подтверждают представление о том, что некоторые люди действительно являются «жаворонками». Когда люди мигрировали из тропической Африки в Евразию, они столкнулись с неандертальцами, которые уже адаптировались к более холодному климату. Исследование дает дальнейшее понимание генетического сходства между современными людьми и их вымершими родственниками.

Неандертальцы и денисовцы жили сотни тысяч лет, занимаясь охотой и собирательством, прежде чем окончательно исчезли из летописи окаменелостей около 40,000 XNUMX лет назад. Это исследование проливает свет на генетическое наследие, которое эти древние родственники оставили современному человеку, помогая объяснить биологические основы режима сна и циркадных ритмов.