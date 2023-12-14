Сурикаты: Темная сторона милых созданий

Краткое описание: Недавние исследования показывают, что за очаровательным внешним видом сурикаты обладают безжалостным и смертоносным характером. В частности, самки сурикатов демонстрируют экстремальное поведение, стремясь устранить соперников и утвердить свое доминирование. Эти результаты проливают свет на генетические и гормональные факторы, которые способствуют агрессии сурикатов.

Сурикаты, известные своей привлекательностью, не так безобидны, как кажутся. Недавнее исследование, проведенное учеными, раскрыло темную сторону этих очаровательных существ. Женщины-сурикаты, лидеры своих групп, способны на безжалостные действия, чтобы сохранить свое превосходство.

Исследователи обнаружили, что доминирующие самки сурикатов обладают уникальной экспрессией генов, которая укрепляет их иммунную систему, что делает их более опасными. Гены, ответственные за их иммунитет, аналогичны генам, обнаруженным у диких самцов павианов, где физическая конкуренция играет важную роль в определении иерархии и спаривания.

Сурикаты живут семейными группами, называемыми толпами, и возглавляет группу женщина-матриарх. Эта доминирующая самка контролирует до 80% размножения и устанавливает свое доминирование, устраняя любых потенциальных соперников. Родственницы и потомство самок становятся объектами агрессии, если они представляют угрозу контролю доминирующей самки.

Дальнейшие исследования показали, что перекос в воспроизводстве самок сурикатов является крайним: доминирующая самка в течение своей жизни воспитывает до 72 потомков, в то время как самки более низкого ранга не производят потомства. Такая закономерность наблюдается и у самцов сурикатов.

В исследовании также изучались гормональные аспекты доминирования у сурикатов. Доминирующие мужчины и женщины имели более высокий уровень кортизола, гормона стресса, что указывает на проблемы, с которыми они сталкиваются в своей социальной иерархии. Интересно, что доминирующие самки сурикатов демонстрировали более высокий уровень андрогенов, гормонов, связанных с ростом и размножением.

Более того, ученые обнаружили, что доминирующие самки сурикатов имеют повышенную реакцию на воспалительные раздражители по сравнению с самцами, что позволяет предположить, что их тела лучше подготовлены к борьбе с инфекциями. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что социальный статус тесно связан с энергией, необходимой для достижения доминирования.

В заключение, невинный внешний вид сурикатов скрывает более мрачную реальность. Сурикаты женского пола безжалостны в своем стремлении к доминированию, уничтожая соперников и обеспечивая контроль агрессивными методами. Генетические и гормональные факторы, вызывающие их агрессию, дают ценную информацию о сложной динамике общества сурикатов.