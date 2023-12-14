Новое открытие показывает, что фосфолипиды являются сигнальными молекулами в клеточных конденсатах

Исследователи из Weill Cornell Medicine сделали революционное открытие о роли фосфолипидов в клеточных конденсатах, которые представляют собой небольшие отсеки внутри клеток. Это открытие бросает вызов предыдущему мнению о том, что фосфолипиды в первую очередь функционируют в клеточных мембранах, и открывает новые возможности для исследований в клеточной биологии. Это также имеет потенциальное значение для изучения нейродегенеративных заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз (АЛС) и болезнь Альцгеймера.

Клеточные конденсаты, также известные как биомолекулярные конденсаты, представляют собой маслянистые капли, состоящие из белков и молекул РНК, которые образуют отдельные отсеки внутри клеток. Эти отсеки обладают уникальными химическими свойствами по сравнению с окружающей водной средой клетки. Конденсаты играют в клетках различные роли, например, концентрируют белки, участвующие в клеточных процессах, и изолируют молекулы РНК во время клеточного стресса. Они также связаны с образованием аномальных белковых агрегатов, наблюдаемых при нейродегенеративных заболеваниях.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Chemical Biology, исследователи обнаружили, что конденсаты часто содержат фосфолипиды в дополнение к белкам и РНК. Это позволяет предположить, что конденсаты выполняют ранее непризнанную функцию сигнальных центров для фосфолипидов. Исследователи также обнаружили, что изменение уровня фосфолипидов может манипулировать количеством и свойствами конденсатов.

Доктор Сами Джаффри, профессор Гринберга-Старра на кафедре фармакологии Weill Cornell Medicine и старший автор исследования, описал это открытие как «важное открытие», которое выявляет важные участки передачи липидных сигналов в клетках. Доктор Джейсон Дюмели, преподаватель фармакологии и сотрудник лаборатории Джеффри, был первым автором исследования.

Это исследование расширяет наше понимание клеточных конденсатов и их роли в клеточной биологии. Это подчеркивает важность фосфолипидов как сигнальных молекул в этих компартментах и ​​их потенциальную значимость для нейродегенеративных заболеваний. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к новому пониманию и разработке потенциальных терапевтических стратегий для этих сложных состояний.