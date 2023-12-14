Разгадка тайны: удивительный эффект Холла, бросающий вызов теореме взаимности Онзагера

В новаторском исследовании исследователи из Университета Цукубы и NIMS сделали интригующее открытие, которое бросает вызов давней теореме Онзагера о взаимности. Команда наблюдала новый тип эффекта Холла, при котором направление отклонения тока меняется в зависимости от направления потока. Согласно теореме, такое явление не должно быть возможным, но исследователи нашли способ объяснить его, предложив нетрадиционное магнитное устройство.

Эффект Холла, также известный как аномальный эффект Холла, возникает, когда электрический ток проходит через проводник или магнит в присутствии магнитного поля, в результате чего возникает напряжение, перпендикулярное направлениям как электрического, так и магнитного поля. Теорема взаимности Онзагера утверждает, что направление отклонения электронов остается постоянным, независимо от направления тока в плоскости, перпендикулярной магнитному полю.

В своем исследовании исследователи впервые наблюдали анизотропный аномальный эффект Холла в тонкой пленке оксида шпинели NiCo2O4 с конической магнитной анизотропией. Этот эффект зависел от направления тока. Учитывая симметрию наблюдаемого эффекта, команда предположила участие магнитной структуры, известной как кластерный магнитный тороидальный квадруполь.

Чтобы объяснить этот аномальный эффект Холла, не вступая в противоречие с теоремой взаимности Онзагера, исследователи предложили физическую модель. Эта модель успешно объяснила одновременное существование магнитного тороидального квадруполя и ферромагнетизма, обусловленного конической магнитной анизотропией.

Это открытие открывает новую сферу возможностей в материаловедении и фундаментальной физике. Это бросает вызов нашему пониманию магнитных явлений и поднимает вопросы об ограничениях установленных теорем. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы раскрыть механизмы, лежащие в основе этого удивительного эффекта Холла. Результаты исследования были опубликованы в престижном журнале Nature Communications.

По мере того, как ученые продолжают исследовать это явление, становится ясно, что наши знания об эффекте Холла далеко не полны. Это исследование не только расширяет наше понимание явлений магнитотранспорта, но и подчеркивает важность бросания вызов устоявшимся теориям для открытия новых научных границ.