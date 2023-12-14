3D-печать: открываем новые возможности прямого письма чернилами

В мире аддитивного производства 3D-печать произвела революцию в способах создания сложных структур. Посредством послойного осаждения материалов с использованием методов компьютерного проектирования исследователи смогли разработать сложную и хорошо регулируемую геометрию. Этот метод нашел применение в различных областях, таких как доставка лекарств, микрофлюидика и системы разделения.

Однако потребность в деталях высокого разрешения стала ограничивающим фактором для широкого использования аддитивного производства. Прямое письмо чернилами, метод, основанный на диспергировании, предлагает решение, позволяя наносить желаемые материалы чернил через сопло на подложку. Эта техника предлагает широкий спектр материалов для печати, включая полимеры, гидрогели, керамику и металлы.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, группа исследователей из Уппсальского университета в Швеции изучила потенциал прямого письма чернилами с использованием ацетата целлюлозы в качестве материала для чернил. Ацетат целлюлозы, биоактивный полимер, является возобновляемым, разлагаемым и распространенным, что делает его привлекательным выбором для 3D-печати.

Команда исследовала различные факторы, влияющие на процесс печати, такие как размеры сопла, состав чернил и смачивающие свойства. Изучая влияние размеров сопла, они смогли достичь микронного разрешения деталей в печатных структурах. Для подготовки сопел использовались капилляры из боросиликатного стекла, а состав чернил тщательно подготавливали для заполнения шприца.

Чтобы изучить эффективность чернил, команда напечатала чернила из ацетата целлюлозы в различных соотношениях на стеклянной подложке без покрытия. Они наблюдали различные возможности печати и разрешение, а также исследовали механизмы, регулирующие размер печатных структур. Смачивание между краской и поверхностью играло решающую роль в процессе печати.

В ходе своего исследования команда продемонстрировала потенциал прямого письма чернилами с использованием ацетата целлюлозы. Понимая факторы, влияющие на процесс печати, они смогли проектировать и создавать сложные архитектуры. Это открывает новые возможности для использования ацетата целлюлозы в таких областях, как очистка воды, биосепарация и биомедицинские устройства.

Исследование послужит трамплином на пути к дальнейшему прогрессу в области прямого письма тушью и расширяет сферу возможностей 3D-печати. Благодаря постоянным исследованиям и инновациям этот метод может произвести революцию в различных отраслях промышленности и создать новые и продуманные структуры.