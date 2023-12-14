Новые вычислительные модели могут произвести революцию в конструкции слуховых аппаратов

Инновационное исследование, проведенное исследователями из Массачусетского технологического института, показало, что современные вычислительные модели, полученные на основе машинного обучения, могут значительно улучшить конструкцию слуховых аппаратов, кохлеарных имплантатов и интерфейсов «мозг-машина». Эти модели имитируют структуру и функции слуховой системы человека, приближая ученых на шаг к созданию более эффективных и тонких слуховых устройств.

Исследование было сосредоточено на глубоких нейронных сетях, которые были обучены выполнять слуховые задачи. Исследователи обнаружили, что внутренние представления, создаваемые этими моделями, имеют схожие свойства с представлениями, наблюдаемыми в человеческом мозге при прослушивании тех же звуков. Это открытие подчеркивает потенциал моделей машинного обучения для отражения сложностей обработки слуха человека.

Интересно, что исследование также показало, что модели, обученные на слуховой ввод на фоне фонового шума, создают паттерны активации, очень похожие на те, которые наблюдаются в слуховой коре человека. Это говорит о том, что включение реального шума в процесс обучения может привести к более точным представлениям и лучшему согласованию с человеческим восприятием.

Исследование также пролило свет на иерархическую организацию слуховой коры человека. Более ранние этапы модели очень напоминали первичную слуховую кору, а более поздние этапы демонстрировали сходство с областями мозга за пределами первичной коры. Это подтверждает представление о том, что слуховая обработка включает в себя отдельные вычислительные функции, работающие на разных этапах.

Кроме того, исследование показало, что модели, обученные различным задачам, лучше воспроизводят конкретные аспекты прослушивания. Например, модели, обученные решать задачи, связанные с речью, больше напоминали области мозга, отвечающие за речь. Это подчеркивает специфичность и адаптируемость этих моделей в зависимости от целей обучения.

Опираясь на эти результаты, исследователи стремятся разработать еще более точные модели, которые смогут предсказывать реакции и поведение мозга. Такие модели могли бы не только углубить наше понимание слуховой обработки, но и привести к значительному прогрессу в разработке слуховых аппаратов, кохлеарных имплантатов и интерфейсов «мозг-машина».

Раздвигая границы компьютерного моделирования, ученые видят будущее, в котором эти модели смогут точно воспроизводить слуховую систему человека, в конечном итоге меняя жизнь людей с нарушениями слуха.