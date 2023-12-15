Модели машинного обучения совершают революцию в расчете структур переходного состояния в химических реакциях

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новаторский подход, который использует машинное обучение для расчета структур переходного состояния в химических реакциях. Этот альтернативный метод значительно быстрее, чем традиционные методы квантовой химии, и для получения результатов требуется всего несколько секунд. Структуры переходного состояния играют решающую роль в разработке катализаторов и понимании естественных преобразований в химических системах. Вероятность возникновения химической реакции зависит от вероятности образования переходного состояния. Ранее для расчета переходных состояний использовалась теория функционала плотности, метод квантовой химии. Однако этот подход требует больших вычислительных ресурсов и времени, часто на один расчет уходит несколько часов или дней. Некоторые ученые исследовали модели машинного обучения для обнаружения структур переходного состояния, но эти модели требовали, чтобы реагенты сохраняли одну и ту же ориентацию, что увеличивало время вычислений.

Исследовательская группа Массачусетского технологического института разработала новый вычислительный подход, который позволил представить два реагента в любой произвольной ориентации относительно друг друга. Это было достигнуто с помощью диффузионной модели, которая изучает наиболее вероятные процессы для достижения желаемого результата. Исследователи обучили свою модель, используя структуры реагентов, продуктов и переходных состояний, рассчитанные с помощью методов квантовых вычислений. Затем модель была протестирована на новых реакциях, в результате чего структуры переходного состояния были точно созданы с точностью до 0.08 ангстрема от тех, которые создаются квантовыми методами.

Преимущества этого подхода машинного обучения очевидны в его скорости и масштабируемости. В то время как традиционные методы позволяют генерировать лишь несколько переходных состояний, новая модель может генерировать тысячи за тот же период времени. Сейчас исследователи стремятся расширить модель, включив в нее катализаторы и исследуя их влияние на скорость реакции. Это достижение может произвести революцию в различных областях, таких как фармацевтический синтез и понимание ранней жизни на Земле. По словам профессора Яна Хальборга Йенсена из Копенгагенского университета, этот метод представляет собой значительный шаг вперед в прогнозировании химической активности и преодолевает проблемы автоматизации идентификации переходных состояний.