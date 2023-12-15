Новый атлас клеток мозга совершает революцию в нейробиологических исследованиях

Это новаторское достижение: группа исследователей из разных стран успешно создала всеобъемлющий атлас клеток всего мозга млекопитающих. Клеточный атлас, посвященный мозгу мышей, предлагает подробную информацию о более чем 32 миллионах клеток, включая их типы, расположение, молекулярные профили и связи. Этот беспрецедентный результат дает ценную информацию о внутренней работе мозга мыши — модели, широко используемой в нейробиологических исследованиях.

Понимание организации и функционирования мозговых цепей имеет решающее значение для понимания работы человеческого мозга и разработки методов лечения психических и неврологических расстройств. Недавно созданный клеточный атлас, финансируемый Инициативой BRAIN® Национального института здравоохранения, создает основу для развития прецизионной терапии таких состояний.

Атлас включает структурные, транскриптомные и эпигенетические данные, служащие основой для понимания операций и функций цепей мозга. Он описывает типы клеток в различных областях мозга мыши, предоставляет обширный каталог данных генов и исследует тысячи отдельных кластеров клеток. Кроме того, атлас характеризует эпигенетические модификации клеток, проливая свет на различные типы клеток головного мозга.

Кроме того, атлас включает информацию о нейротрансмиттерах и нейропептидах, используемых различными клетками, и их взаимоотношениях в мозге. Эти данные дают представление о химических сигналах, ответственных за работу мозговых цепей и общую функциональность мозга.

Эта совместная работа, состоящая из десяти исследований, опубликованных в журнале Nature, представляет собой монументальное достижение, ставшее возможным благодаря инициативе NIH BRAIN. Успех этого клеточного атласа закладывает основу для разработки аналогичных карт человеческого мозга и мозга приматов, что еще больше способствует нашему пониманию структуры и функций мозга.

В настоящее время исследователи приступают к следующему этапу инициативы NIH BRAIN, известной как сеть атласов клеток BRAIN Initiative (BICAN). Этот преобразующий проект направлен на революцию в нейробиологических исследованиях путем всестороннего понимания клеток и клеточных функций мозга млекопитающих. Усилия BICAN вместе с другими крупномасштабными проектами откроют путь к прорывам в лечении заболеваний головного мозга и раскрытию фундаментальных принципов, лежащих в основе поведения.