Новое открытие: китайский телескоп FAST представляет обширный каталог источников HI

Китайские исследователи сделали революционное открытие с помощью китайского сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST). Они создали крупнейший в истории высококачественный каталог источников нейтрального водорода (HI) за пределами нашей Галактики. Это достижение намного превзошло нынешний уровень знаний как по количеству, так и по качеству.

Этот проект, известный как FAST All Sky HI Survey (FASHI), занял всего три года, с августа 2020 года по июнь 2023 года. Исследование охватило около 7,600 квадратных градусов неба, выявив 41,741 XNUMX источник HI. Этот огромный размер выборки представляет собой значительный шаг вперед в понимании состава и структуры галактик.

Водород, самый распространенный элемент во Вселенной, играет решающую роль в формировании и эволюции галактик. В дисковых галактиках HI служит жизненно важным компонентом межзвездной среды. Каталогизируя большое количество источников HI, ученые получают ценную информацию о динамике и свойствах галактик.

FAST, с его замечательной чувствительностью и разрешением, оказался мощным инструментом для этого исследования. По сравнению с предыдущими исследованиями HI, FAST предлагает более высокое спектральное и пространственное разрешение, более широкий охват и более надежное качество данных. Его возможности позволяют обнаруживать слабые и слабые сигналы HI, которые ранее были недоступны исследователям.

Исследовательская группа, стоящая за этим новаторским проектом, щедро поделилась данными наблюдений, полученными FAST, с исследователями по всему миру. Эти данные обладают огромным потенциалом для решения широкого спектра астрофизических вопросов, включая природу темной материи, существование слабых неизвестных галактик, а также структуру и эволюцию космоса.

Результаты этого монументального исследования были опубликованы в престижном журнале SCIENCE CHINA Physics, Mechanics and Astronomy. В исследовании приняли участие исследователи из Университета Гуйчжоу, Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук и Пекинского университета.

С момента своего официального запуска 11 января 2020 года FAST зарекомендовал себя как крупнейший в мире радиотелескоп с одной тарелкой. Его возможности, площадь приема которых равна 30 стандартным футбольным полям, продолжают поражать научное сообщество. Расположенный в естественно глубокой и округлой карстовой впадине провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, FAST является маяком стремления Китая расширить границы астрономических исследований.