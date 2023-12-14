Исследование показало, что кошки берут на себя ответственность в играх «Принеси»

Недавний опрос, проведенный Джеммой Форман, Элизабет Реннер и Дэвидом Ливенсом, пролил свет на удивительное поведение кошек, когда дело доходит до игры в апорт. Вопреки распространенному мнению, исследование показало, что большинство кошек, которые занимаются этой игровой деятельностью, делают это без какого-либо явного обучения со стороны владельцев. Из 924 опрошенных владельцев кошек ошеломляющие 94% сообщили, что их кошачьи компаньоны начали играть в апорт самостоятельно, без каких-либо указаний или инструкций.

Опрос также выявил разнообразие предметов, которые кошки предпочитают брать. Хотя некоторые владельцы сообщали об использовании кошачьих игрушек, значительное большинство кошек отдавало предпочтение повседневным предметам домашнего обихода, таким как резинки для волос и детали бутылок. Удивительно, но лишь небольшой процент кошек, которые играли в апорт, жили с другими животными, которые, как известно, проявляли такое поведение, например, с собаками или другими кошками.

Интересно, что исследование показало, что кошки склонны брать на себя ответственность в играх по апортированию. Они начинают и заканчивают игры чаще, чем их владельцы, а также склонны играть в апорт в течение более длительных периодов времени, когда сами начинают игру. Это говорит о том, что кошки имеют определенный уровень контроля над этой деятельностью и могут продолжать играть до тех пор, пока владельцы не решат прекратить ее.

Исследование также выявило индивидуальные различия в поведении кошек. Кошки демонстрировали предпочтения в отношении конкретных членов своей семьи, с которыми можно играть, определенных предметов, которые нужно принести, и даже определенных мест в доме, где будет происходить игра.

В целом, это исследование дает ценную информацию об игривом характере наших кошачьих друзей и их способности самостоятельно участвовать в играх с апортами. Это добавляет еще один уровень понимания сложного и интригующего поведения кошек, еще раз напоминая нам о том, какими очаровательными существами они являются.