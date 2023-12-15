Новые правила подачи материалов в журнал CRIL по международному праву и политике

Журнал международного права и политики CRIL недавно претерпел ребрендинг и теперь принимает материалы, основанные на широком спектре современных тем в области международного права и политики. Журнал призывает авторов применять междисциплинарный подход и исследовать любую область, связанную с международным правом и политикой.

Чтобы обеспечить качество и ясность материалов, журнал ввел новые правила для авторов. Материалы можно разделить на четыре категории: длинные статьи, короткие статьи, тематические исследования/примечания к делу и рецензии на книги. Ограничения по количеству слов для каждой категории четко определены, и авторам напоминают, что эти ограничения не включают сноски и аннотацию.

Что касается стандартов цитирования, журнал ожидает, что авторы будут придерживаться Стандарта цитирования юридических органов Оксфордского университета (OSCOLA), 4-е издание. Следует избегать устных или содержательных сносок, а также не допускается использование концевых сносок или гиперссылок.

Допускается соавторство не более двух авторов, при этом в начале заявки должно быть включено структурированное резюме объемом 250–300 слов. Аннотация должна давать представление о структуре и сути рукописи.

Чтобы представить свою работу, авторы должны использовать форму Google, доступную на веб-сайте журнала или на определенных платформах, где был опубликован конкурс статей. Крайний срок подачи заявок для текущего цикла — 30 сентября 2021 г. Рукописи должны быть в формате .doc или .docx и совместимы с Microsoft Word 2007 или более поздней версии.

Чтобы обеспечить справедливый и беспристрастный процесс рецензирования, представленный документ не должен содержать никакой идентифицирующей информации об авторе(ах). Несоблюдение указаний может привести к отказу или запросу на внесение изменений.

Что касается верстки и стилистических рекомендаций, авторам предоставляются конкретные инструкции относительно заголовков, шрифтов, интервалов и полей. Следует следовать британской системе правописания, при этом -ise и -ization предпочтительнее -ize и -ization.

Представленные рукописи проходят предварительную проверку на оригинальность и плагиат. Правильное цитирование авторитетных источников имеет важное значение, и любые случаи плагиата, включая перефразирование без соответствующих цитат, приведут к отклонению. На этапе обзора содержания будут оцениваться грамматика и язык, структурная и логическая связность, современная актуальность, вклад в существующую литературу, а также исследования и ссылки. Рукописи, прошедшие этот этап, проходят рецензирование.

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