Неуловимый золотой крот, вновь обнаруженный в Южной Африке, вселяет надежду на сохранение природы

После почти столетия того, как этот вид считался вымершим, замечательное открытие дало новую надежду на выживание золотого крота Де Винтона в Южной Африке. Крошечное существо, известное своей способностью «плавать» в песке, вновь всплыло на пляж вдоль северо-западного побережья страны, удивив исследователей, которые неустанно искали любые признаки его существования.

Золотой крот Де Винтона — неуловимый вид, который очаровал ученых своей привлекательностью и чрезвычайной робостью. Эти слепые существа имеют склонность прятаться в недоступных местах и ​​обладают очень чувствительным слухом, позволяющим им улавливать даже малейшие колебания земли. Последнее научное подтверждение их существования датируется 1936 годом, что заставляет многих экспертов опасаться их исчезновения.

Не испугавшись, группа преданных своему делу исследователей из Фонда охраны дикой природы (EWT) и Университета Претории приступила к интенсивным поискам, охватывая до 18 километров среды обитания дюн каждый день в течение нескольких месяцев. Используя бордер-колли по имени Джесси, распознающую запахи, они смогли обнаружить следы подземных туннелей кротов.

Прорыв произошел благодаря анализу образцов ДНК окружающей среды, которые включали кожу, волосы и телесные выделения, собранные из почвы на пляже Порт-Ноллот. В дюнах было тщательно собрано более 100 образцов. Хотя исследователи еще не видели слепого крота физически, им удалось сделать видео и фотографии, чтобы задокументировать свои выводы.

Повторное открытие золотого крота Де Винтона имеет большое значение в сфере охраны природы. В 2017 году этот вид был включен в список 25 давно потерянных животных, составленный неправительственной организацией Re:wild. Благодаря непреклонной решимости исследовательской группы 11 видов из списка были открыты заново.

Кристина Биггс, специалист по исчезнувшим видам из Re:wild, высоко оценила усилия самоотверженных людей, которые сделали эту замечательную находку возможной. Она подчеркнула важность защиты мест обитания этих редких и находящихся под угрозой исчезновения кротов. Использование инновационных технологий, таких как отбор проб ДНК из окружающей среды, подчеркивает потенциал поиска других исчезнувших видов.

Хотя это открытие вселяет надежду, золотой крот Де Винтона все еще сталкивается с рисками, связанными с добычей полезных ископаемых и жилой застройкой вблизи его пляжных мест обитания. Постоянные усилия по сохранению имеют первостепенное значение для обеспечения выживания этого необычного вида и, в более широком смысле, разнообразия жизни на нашей планете.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое золотая родинка?

Ответ: Золотой крот — небольшое роющее млекопитающее, обитающее в южной Африке. Он отличается золотистым мехом и уникальными приспособлениями для жизни под землей.

Вопрос: Как была заново открыта золотая родинка Де Винтона?

Ответ: Золотая крот Де Винтона была заново открыта благодаря сочетанию интенсивных полевых исследований, использованию собаки, распознающей запах, и анализу образцов ДНК из окружающей среды.

Вопрос: Почему повторное открытие золотого крота Де Винтона имеет такое значение?

Ответ: Повторное открытие золотого крота Де Винтона имеет большое значение, поскольку оно дает надежду на сохранение вида, который долгое время считался вымершим. Это также подчеркивает необходимость защиты мест обитания исчезающих и редких видов.

Вопрос: Какова роль отбора проб ДНК из окружающей среды?

Ответ: Отбор проб ДНК из окружающей среды включает анализ генетического материала (например, кожи, волос и телесных выделений), присутствующего в окружающей среде, для обнаружения присутствия определенных видов. Это ценный инструмент для изучения неуловимых и труднонаходимых животных.