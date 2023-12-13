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Исследование выявило множество факторов, влияющих на форму ударных кратеров

ByМамфо Брешиа

Декабрь 13, 2023
Исследование выявило множество факторов, влияющих на форму ударных кратеров

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Physical Review E, предполагает, что свободно связанные, комковатые астероиды с криволинейным вращением, возможно, сыграли роль в формировании некоторых из самых ярких кратеров Земли, включая кратер Бэрринджера в Аризоне. Вопреки ожиданиям, исследование показало, что быстро вращающиеся астероиды создают более широкие и мелкие кратеры по сравнению с их более медленно вращающимися аналогами.

Ударные кратеры можно найти на различных скалистых телах Солнечной системы, имеющих разнообразную форму и структуру. Ранее было установлено, что такие факторы, как скорость астероида при ударе, способствуют этому разнообразию. Однако новое исследование сосредоточилось на двух упущенных из виду параметрах: вращении астероида и его комковатости.

Исследователи провели моделирование, чтобы изучить влияние вращения и комковатости на образование кратеров. Они создали виртуальные астероидоподобные снаряды, состоящие из тысяч более мелких камней, сгруппированных вместе под действием силы тяжести, напоминая структуру многих астероидов в реальности. Затем эти снаряды были сброшены на поверхность моделируемой планеты.

Исследование показало, что плотно связанные астероиды с быстрым вращением образовывали узкие и глубокие кратеры, в то время как слабо связанные «кучи обломков» при ударе образовывали широкие и неглубокие дыры. Энергия вращающегося астероида частично используется для разрыва связей, удерживающих его компоненты вместе, в результате чего фрагменты разлетаются. В результате они не проникают в землю так глубоко, как невращающиеся астероиды.

Ведущий исследователь Эрик Франклин из бразильского университета Кампинас объяснил, что распространение зерен, образующих снаряд в момент удара, определяет ширину и глубину образовавшегося кратера.

Помимо кратера Бэрринджера в Аризоне, кратер Флинн-Крик в Теннесси в форме тарелки также был идентифицирован как потенциальный результат удара, подобного кривому шару. Дальнейшее понимание вращения и комковатости астероидов поможет ученым получить представление о формировании и распространении различных типов кратеров.

Это исследование подчеркивает важность учета множества факторов при изучении форм и структур ударных кратеров, что способствует расширению наших знаний о встречах с небесами по всей Солнечной системе.

By Мамфо Брешиа