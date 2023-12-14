Название: Новые сведения о взаимодействиях света и материи, полученные с помощью аттосекундной абсорбционной спектроскопии мягкого рентгеновского излучения

Резюме: Исследователи из Института фотонных наук (ICFO) разработали новаторский метод, называемый аттосекундной абсорбционной спектроскопией мягкого рентгеновского излучения, который позволяет изучать электронную динамику со сверхбыстрым временным разрешением. Используя аттосекундные импульсы мягкого рентгеновского излучения, длительность которых составляет всего 23 аттосекунды и которые охватывают широкий диапазон полосы когерентного мягкого рентгеновского излучения, ученые могут исследовать всю электронную структуру материалов в режиме реального времени. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, исследователи ICFO наблюдали вызванное светом увеличение проводимости графита путем манипулирования многочастичным состоянием материала.

Исследователи использовали суб-2-периодные оптические импульсы со стабильной по фазе несущей огибающей, чтобы индуцировать гибридное состояние света и вещества в графите. Затем они исследовали материал с помощью аттосекундных импульсов мягкого рентгеновского излучения, что позволило им наблюдать электронную динамику и изменения проводимости на K-крае углерода. Это вызванное светом увеличение проводимости существует из-за сильного взаимодействия между светом и материей, что приводит к уникальному состоянию, известному как гибрид света и материи.

В отличие от предыдущих методов, которые физически манипулировали материалами для изучения электронных свойств, исследователи оптически возбуждали графит мощным световым импульсом. Наблюдая за релаксацией электронов и их взаимодействием с решеткой, ученые смогли обнаружить увеличение оптической проводимости материала, проявляя характеристики, напоминающие фазу сверхпроводимости.

Этот прорыв дает ценную информацию в области динамики многих тел и открывает новые возможности для манипулирования и контроля свойств материалов с помощью света. Применение этого исследования может распространиться на такие области, как фотонные интегральные схемы и оптические вычисления, где свет используется для манипулирования электронами и контроля характеристик материалов. Результаты, полученные с помощью аттосекундной абсорбционной спектроскопии мягкого рентгеновского излучения, открывают новые способы исследования и понимания коррелированных фаз вещества в режиме реального времени, что имеет решающее значение для развития современных технологий.