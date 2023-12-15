В соседних карликовых галактиках обнаружены обнаженные гелиевые звезды

Ученые из Университета Торонто и других учреждений сделали новаторское открытие, идентифицировав кандидаты на лишенные гелия звезды в Большом и Малом Магеллановом Облаке, двух соседних карликовых галактиках. Исследователи использовали ультрафиолетовую фотометрию, чтобы выбрать 25 звезд-кандидатов, а затем наблюдали их с помощью оптической спектроскопии. Это исследование заполняет значительный пробел в наших знаниях о лишенных гелия звездах, особенно в диапазоне промежуточных масс.

Ранее теоретические модели предсказывали существование популяции горячих гелиевых звезд, возникающей в результате удаления их богатых водородом внешних слоев из-за взаимодействия с двойными компаньонами. Однако до сих пор была обнаружена только одна такая система. Новообретенные гелиевые звезды с полосками, температура которых варьируется от 60,000 100,000 до 16 XNUMX К, демонстрируют высокую поверхностную гравитацию и обедненную водородом поверхность. Кроме того, XNUMX звезд продемонстрировали двойное движение.

«Это открытие показывает, что эти звезды действительно существуют», — сказала доктор Мария Драут, астроном, участвовавший в исследовании. «В будущем мы сможем проводить гораздо более детальную физику с этими звездами».

Эти лишенные гелия звезды представляют интерес не только из-за своей редкости, но и потому, что они имеют значение для различных астрофизических явлений, включая сверхновые, гравитационные волны и свет, излучаемый далекими галактиками. Более того, считается, что они играют решающую роль в формировании слияний нейтронных звезд. Исследователи полагают, что некоторые из «лишенных» звезд в их выборке могут иметь компаньонов нейтронной звезды или черной дыры и находятся на пороге превращения в двойную нейтронную звезду или систему нейтронных звезд плюс черных дыр.

Идентификация этих лишенных гелия звезд открывает путь для дальнейших исследований их свойств и поведения. Благодаря этим новым знаниям ученые смогут уточнить свое понимание таких явлений, как звездные ветры, и сделать более точные прогнозы о количестве слияний нейтронных звезд, которые мы можем ожидать наблюдать.

Бетани Людвиг, доктор философии. Студент Университета Торонто так прокомментировал значимость этих результатов: «Наша работа проливает свет на эти удивительные взаимоотношения, раскрывая вселенную, которая гораздо более взаимосвязана и активна, чем мы предполагали ранее». Результаты этого исследования опубликованы в журнале Science.

М. Р. Драут и др. 2023. Наблюдаемая популяция гелиевых звезд промежуточной массы, разделившихся на двойные системы. Наука 382 (6676): 1287–1291; doi: 10.1126/science.ade4970