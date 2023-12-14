Вечная мерзлота Арктики: потенциальная бомба замедленного действия для выбросов метана

Недавнее исследование, проведенное на норвежском архипелаге Шпицберген, пролило свет на тревожное присутствие метана глубоко под вечной мерзлотой Арктики. Исследование, основанное на данных разведочных скважин, пробуренных компаниями, занимающимися ископаемым топливом, показало, что половина скважин содержит значительные скопления метана. Ученые предупреждают, что если не будут приняты меры по предотвращению выброса этого мощного парникового газа, это может значительно усугубить климатический кризис.

В отличие от обычных разведочных скважин на углеводороды, вероятность успеха которых составляет менее 50%, скважины, пробуренные на Шпицбергене компаниями, работающими на ископаемом топливе, неожиданно обнаружили значительные количества метана. Это говорит о том, что метан несложно найти в мерзлой земле архипелага и потенциально может мигрировать на поверхность при таянии вечной мерзлоты. Вполне вероятно, что это явление распространяется и на другие части Арктики со схожим геологическим происхождением.

Исследователи обнаружили, что вечная мерзлота в долинах Шпицбергена действует как относительно эффективный герметик, предотвращая утечку глубокого метана в атмосферу. Однако высокогорные районы представляют собой более слабые барьеры из-за более тонкого и неоднородного льда на мерзлой почве. Компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, осуществляющие бурение в этих районах, как правило, обнаруживают меньше углеводородного газа, поскольку он, вероятно, уже мигрировал в другие части вечной мерзлоты или в атмосферу.

Несмотря на более чем 50-летнюю историю бурения в этом регионе, это первое исследование, в котором систематически анализируется наличие метана у подножия вечной мерзлоты Шпицбергена. Однако точные масштабы выбросов метана из вечной мерзлоты Арктики остаются неизвестными, поскольку вокруг этого вопроса существует множество неопределенностей.

Хотя текущая утечка метана из-под вечной мерзлоты оценивается относительно невелика, таяние вечной мерзлоты из-за продолжающегося изменения климата может быстро изменить эту ситуацию. По мере отступления ледников и таяния вечной мерзлоты выбросы метана могут значительно увеличиться.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять механизмы, с помощью которых вечная мерзлота Арктики удерживает газы. Однако это исследование служит суровым напоминанием о срочной необходимости устранения потенциальной угрозы выбросов метана из вечной мерзлоты Арктики, поскольку это может иметь далеко идущие последствия для климата планеты.