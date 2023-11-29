Новый взгляд на эволюцию птиц: древние следы указывают на раннее происхождение

Древние следы, обнаруженные в Лесото, на юге Африки, дали замечательное представление о ранней эволюции птиц. Ранее считалось, что эти следы принадлежат существу, известному как Trisauropodiscus, теперь ученые полагают, что эти следы, вероятно, были оставлены динозаврами или рептилиями с птичьими ногами. Результаты, опубликованные в журнале Plos One, бросают вызов предыдущим представлениям о времени эволюции ног птиц.

Команда экспертов из Кейптаунского университета проанализировала четыре набора следов, в том числе 80-метровую дорожку в деревне Мапхуценг. При ближайшем рассмотрении они выявили в следах две отличительные характеристики. Первый набор напоминал следы динозавров, не являющихся птицами, а второй набор демонстрировал поразительное сходство со следами современных птиц по размеру и пропорциям.

Примечательно, что эти следы датируются более 210 миллионами лет, что делает их на 60 миллионов лет старше самых ранних известных окаменелостей настоящих птиц. Это открытие предполагает, что птичьи лапы развились намного раньше, чем считалось ранее, что потенциально сместило временную шкалу эволюции птиц на миллионы лет.

«Эти следы предоставляют ценное свидетельство того, что эволюционная история птиц простирается гораздо дальше, чем мы первоначально думали», — отметила исследовательская группа. «Птицы с их необычайным разнообразием, насчитывающим более 10,000 XNUMX существующих видов, до сих пор хранят множество загадок относительно своего раннего происхождения».

Значение этого открытия выходит за рамки палеонтологического любопытства. Разгадывая загадку эволюции птиц, ученые получают более глубокое понимание мира природы и процессов, которые сформировали жизнь на Земле.

FAQ:

Вопрос: Какие древние следы были найдены в Лесото?

Ответ: Считается, что древние следы, найденные в Лесото, были оставлены динозаврами или рептилиями с птичьими ногами.

Вопрос: Как эти следы бросают вызов предыдущим представлениям об эволюции птиц?

Ответ: Эти следы позволяют предположить, что птичьи лапы появились гораздо раньше, чем считалось ранее, возможно, на 60 миллионов лет.

Вопрос: Сколько лет следам?

Ответ: Возраст следов превышает 210 миллионов лет, что делает их на 60 миллионов лет старше самых ранних известных окаменелостей настоящих птиц.

Вопрос: Какое значение эти следы имеют для понимания эволюции птиц?

Ответ: Изучая эти следы, ученые получают новое представление о раннем происхождении птиц и их эволюционной истории.