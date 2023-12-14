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Древняя ДНК раскрывает эволюционный путь смертельного куриного вируса

ByРоберт Эндрю

Декабрь 14, 2023
Древняя ДНК раскрывает эволюционный путь смертельного куриного вируса

Недавнее исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета и LMU Мюнхена, использовало древнюю ДНК, чтобы проследить эволюцию вируса болезни Марека (MDV), глобального патогена, вызывающего смертельные инфекции у непривитых кур. Исследование под названием «Останки древних кур раскрывают происхождение вирулентности вируса болезни Марека» предлагает понимание того, как вирусы эволюционируют, становясь более смертоносными, и открывает потенциал для разработки улучшенных методов лечения вирусных инфекций.

Анализируя древние последовательности MDV, полученные от археологических кур на протяжении тысячи лет, команда сравнила их с современными вирусными геномами. Это сравнение позволило им выявить генетические изменения, ответственные за повышенную вирулентность современного вируса. Кроме того, исследование успешно воскресило древние биологические процессы с помощью клеточных анализов, продемонстрировав, что древние штаммы MDV были значительно мягче по сравнению с их современными аналогами.

Полученные данные не только проливают свет на историю эволюции MDV, но и дают надежду на разработку более эффективных методов лечения этого разрушительного заболевания домашней птицы. В исследовании используется ДНК, выделенная из куриных костей, раскопанных в 140 археологических памятниках Европы и Ближнего Востока. Древние геномы показали, что вирус MDV был распространен среди европейских кур в течение как минимум 1,000 лет до его официального описания в 1907 году, что подчеркивает важность сохранения археологических находок для понимания эволюции вирулентности.

Поскольку в середине 20-го века потребление курицы возросло, MDV продолжал развиваться и становиться все более агрессивным, несмотря на разработку нескольких вакцин. Первый автор исследования, доктор Стивен Фиддаман из Оксфордского университета, подчеркивает междисциплинарный подход, сочетающий древние методы ДНК с современной геномикой, чтобы улучшить наше понимание вирулентности патогенов и улучшить стратегии лечения вирусных заболеваний.

Ведущий археолог проекта, профессор Наоми Сайкс из Университета Эксетера, подчеркивает важность исследования биологического материала, сохранившегося в археологических и музейных коллекциях, поскольку он может иметь преобразующее применение в будущем. Сотрудничество палеогенетиков, вирусологов, археологов и биологов подчеркивает силу междисциплинарных исследований в раскрытии сложной истории эволюции патогенов, имеющей экономические и сельскохозяйственные последствия.

Профессор Грегер Ларсон из Оксфордского университета, один из старших авторов исследования, подчеркивает давление отбора, которое возникает при попытках смягчить заболевание, что приводит к повышению вирулентности вируса. Секвенирование геномов древних вирусов позволяет исследователям наблюдать этот процесс и понять существенное увеличение вирулентности MDV за последнее столетие.

Результаты исследования не только дают представление о возникновении MDV как смертельного куриного вируса, но также дают уроки, применимые к контролю других значимых с медицинской и ветеринарной точки зрения вирусных инфекций. Истоки вирулентности, выявленные с помощью генетических последовательностей древнего MDV, открывают захватывающие научные возможности для изучения молекулярных механизмов, лежащих в основе повышения вирулентности, совпадающего с интенсификацией птицеводства в 1960-х годах.

By Роберт Эндрю