Модели искусственного интеллекта открывают новые горизонты в научных открытиях

Исследователи искусственного интеллекта (ИИ) достигли революционной вехи, сделав первое научное открытие с использованием большой языковой модели. Прорыв, осуществленный в Google DeepMind, подчеркивает потенциал моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, для генерации информации, превосходящей человеческие знания.

Команда DeepMind стремилась выяснить, могут ли большие языковые модели, такие как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, выйти за рамки переупаковки существующей информации и предоставить новые идеи. К своему удивлению, они обнаружили, что большая языковая модель способна совершить настоящее научное открытие.

Большие языковые модели — это мощные нейронные сети, которые изучают шаблоны языка, включая компьютерный код, на основе огромных объемов текста и данных. Хотя эти модели успешно справляются с различными задачами, такими как написание эссе, стихов и составление маршрутов путешествий, известно, что они не генерируют новых знаний и подвержены ошибкам.

Проект DeepMind под названием «FunSearch» использовал большую языковую модель для создания компьютерных программ для решения проблем. Затем программы оценивались и ранжировались на основе эффективности, лучшие из них объединялись и возвращались в модель для улучшения. Этот итеративный процесс позволил системе развиваться и генерировать новые знания.

FunSearch был применен к двум головоломкам: задаче о наборе крышек в чистой математике и задаче об упаковке мусорных баков. Модель большого языка создала программы, которые нашли новые решения этих головоломок, превзойдя лучшие результаты, достигнутые математиками-людьми.

Последствия этого прорыва выходят за рамки математики. Программисты могут получить большую выгоду от способности моделей ИИ помогать в алгоритмических открытиях. Вместо того, чтобы взять верх, модели раздвигают границы возможного, трансформируя область информатики.

Более того, исследователи полагают, что сотрудничество между искусственным интеллектом и людьми-математиками может привести к еще более значительному прогрессу в решении проблем. Программы, созданные FunSearch, могут интерпретироваться людьми, что порождает новые идеи и идеи для решения будущих проблем.

Хотя существуют ограничения на типы задач, которые может решить FunSearch, например, те, которые требуют ручной проверки, как и многие другие в биологии, эта веха открывает путь для дальнейшего исследования научных проблем.

В заключение отметим, что революционное открытие, сделанное с использованием большой языковой модели, представляет собой значительный шаг вперед в возможностях ИИ внести свой вклад в научные исследования и помочь в решении проблем в различных областях. Это открывает новые возможности для сотрудничества человека и машины и открытия алгоритмов, что в конечном итоге расширяет наше понимание мира.