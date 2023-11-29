Исследования искусственного интеллекта поддерживают вулканы в дебатах о вымирании динозавров

Новые результаты исследователей Дартмутского университета показывают, что вымирание динозавров и большинства других форм жизни на суше 66 миллионов лет назад могло быть в первую очередь вызвано вулканической активностью. Хотя широко распространено мнение, что катастрофическое воздействие астероида, известное как событие Чиксулуб, стало причиной конца мелового периода, новое исследование бросает вызов этому консенсусу.

Искусственный интеллект, разработанный аспирантом Алексом Коксом и профессором Дартмута Бренхином Келлером, использовал климатические модели для изучения массового вымирания в мел-палеогеновом периоде. Запуская модели в обратном порядке, ИИ стремился определить причину, основываясь исключительно на статистике и минимальной предварительной информации. Проанализировав 300,000 XNUMX сценариев, модель пришла к выводу, что Деканские ловушки, огромный вулканический базальтовый регион в Индии, сыграли решающую роль в вымирании.

За период в 300,000 10.4 лет Деканские ловушки выбросили в атмосферу ошеломляющее количество углекислого газа и серы — 9.3 триллиона тонн и XNUMX триллиона тонн соответственно. Модель искусственного интеллекта предполагает, что этот массовый выброс газов нарушил климат, что привело к постепенному сокращению биологического разнообразия на протяжении тысячелетий.

Хотя модель признает, что удар Чиксулуб оказал немедленное воздействие на виды растений и животных, вызвав снижение содержания органического углерода в океанах, она не обнаружила значительного увеличения содержания углекислого газа и диоксида серы в атмосфере после удара.

Хотя эти результаты предоставляют убедительные доказательства роли вулканической активности в вымирании динозавров, продолжающиеся дебаты среди палеонтологов вряд ли будут решены окончательно. Модели ИИ зависят от данных, которые им подаются, и, учитывая ограниченность доступной информации, существует вероятность того, что на вымирание повлияли дополнительные факторы.

Это новаторское исследование, опубликованное в журнале Science, открывает новые возможности для исследований и бросает вызов давним представлениям о вымирании динозавров.