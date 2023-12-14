Инновационный клеточный атлас открывает двери для понимания человеческого мозга и разработки точных методов лечения

Замечательный прорыв в исследованиях в области нейробиологии позволил создать всеобъемлющий атлас клеток мозга мыши, картирующий более 32 миллионов клеток и расширяющий границы нашего понимания человеческого мозга. Этот новаторский атлас, разработанный международной командой исследователей в рамках инициативы NIH BRAIN, дает ценную информацию о различных типах клеток головного мозга и их связях, что в конечном итоге открывает путь к инновационным методам лечения заболеваний головного мозга.

Тщательно картировав весь мозг мыши, исследователи успешно описали расположение, тип и молекулярную информацию более чем 32 миллионов клеток. Эта беспрецедентная клеточная карта не только проливает свет на сложную сеть клеток мозга, но также дает важные знания о связях между этими клетками. Поскольку мозг мыши служит широко используемой моделью в нейробиологических исследованиях, этот всеобъемлющий атлас обеспечивает прочную основу для более глубокого изучения сложностей человеческого мозга, который часто называют самым мощным компьютером в мире.

Клеточный атлас также обладает огромным потенциалом для разработки прецизионных методов лечения психических и неврологических расстройств головного мозга. Понимая конкретные типы клеток в разных областях мозга и их генетический состав, исследователи теперь могут исследовать более целевые варианты лечения.

Это революционное исследование, финансируемое инициативой BRAIN Национального института здравоохранения, завершилось сборником из 10 статей, опубликованных в престижном журнале Nature. Клеточный атлас предоставляет подробную информацию не только о структурной организации клеток в различных областях мозга, но также об их транскриптомах и эпигеномах — полном наборе данных о генах и химических модификациях ДНК и хромосом соответственно.

Благодаря такому богатству данных исследователи теперь обладают беспрецедентной моделью клеточной организации и разнообразия мозга мышей. Они смогут расшифровать нейротрансмиттеры и нейропептиды, используемые различными типами клеток, и получить ценную информацию о том, как химические сигналы инициируются и передаются в различных частях мозга. Эта важная информация в конечном итоге помогает разгадать внутреннюю работу мозговых цепей и способствует более глубокому пониманию общей функции мозга.

Создание этого клеточного атласа является результатом совместных усилий представителей разных стран и научных дисциплин. Это знаменует собой важную веху в исследованиях в области нейробиологии и подготавливает почву для следующего этапа, который включает в себя составление клеточных карт человеческого мозга и мозга приматов. Продолжая раскрывать тайны мозга, исследователи держат в руках ключ к революционному изменению нашего понимания познания, поведения и лечения заболеваний головного мозга.