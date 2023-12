Новая планета бросает вызов традиционному пониманию формирования планет

Исследователи из Университета штата Пенсильвания сделали удивительное открытие, которое бросает вызов существующим теориям формирования планет. Команда обнаружила планету под названием LHS 3154b, размер которой более чем в 13 раз больше Земли, и вращающуюся вокруг звезды LHS 3154, которая значительно меньше и холоднее нашего Солнца.

Соотношение масс между LHS 3154b и ее родительской звездой более чем в 100 раз превышает соотношение масс Земли и Солнца, что делает ее крупнейшей планетой, когда-либо обнаруженной на орбите ультрахолодной карликовой звезды. Это открытие оставило планетологов в недоумении, поскольку оно противоречит современным моделям формирования небесных объектов.

Суврат Махадеван, профессор астрономии и астрофизики имени Верна М. Уилламана в Пенсильванском университете, выразил удивление по поводу открытия. Он заявил: «Мы не ожидали, что вокруг звезды с такой малой массой будет существовать такая тяжелая планета».

Традиционные теории предполагают, что после формирования звезды газ и пыль, окружающие ее, накапливаются, образуя протопланетный диск, что в конечном итоге приводит к созданию планет в течение длительных периодов времени. Однако диску вокруг LHS 3154 не хватает твердой массы, чтобы поддержать образование такой планеты, как LHS 3154b.

Чтобы сделать это революционное открытие, исследовательская группа использовала «Искатель планет обитаемой зоны» (HPF), специализированный астрономический спектрограф, разработанный в штате Пенсильвания. HPF предназначен для обнаружения планет, вращающихся вокруг холодных звезд, которые могут иметь жидкую воду.

Обнаружить планеты, вращающиеся вокруг более холодных звезд, легче, чем планеты, вращающиеся вокруг таких звезд, как наше Солнце, потому что более близость планет к их более холодным звездам генерирует более легко обнаруживаемые сигналы в их спектрах. Махадеван сравнил это явление с тем, чтобы находиться ближе к костру, чтобы получить его тепло.

Открытие LHS 3154b предоставило уникальную возможность проверить существующие теории формирования планет. Махадеван заявил: «Именно для этого мы создали HPF: выяснить, как наиболее распространенные звезды в нашей галактике образуют планеты, и найти эти планеты».

Это революционное открытие подчеркивает огромное количество того, что еще неизвестно о Вселенной, и заставляет ученых переоценить свое понимание сложных процессов, лежащих в основе формирования планет.

