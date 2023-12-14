Новое исследование раскрывает удивительные подробности о древних захоронениях

Недавнее исследование, проведенное на древнем захоронении в Германии, выявило новую и удивительную информацию о обитателях могилы. Открытие, сделанное 89 лет назад, состояло из останков женщины и младенца, похороненных вместе. Ранее считалось, что это были мать и сын, но генетический анализ показал, что их родство было более отдаленным.

Согласно главе, опубликованной в материалах конференции «Пропилей», женщина на самом деле была родственником четвертой или пятой степени родства по отношению к младенцу, который был мальчиком. Эта находка позволяет предположить, что мальчика похоронили через несколько десятилетий после его (пра-)прапрапрабабушки. Сложные семейные связи в захоронении очаровали исследователей и пролили свет на культурные традиции того времени.

Одним из особенно интригующих аспектов захоронения являются предметы, которые были похоронены вместе с женщиной. Эти артефакты позволили экспертам прийти к выводу, что она, скорее всего, была шаманкой. Место захоронения, возраст которого составляет около 9,000 лет, дает ценную информацию о духовных верованиях и практиках древних культур.

Генетический анализ также показал, что женщина имела определенные физические характеристики, характерные для западноевропейских охотников-собирателей. У нее были более темные волосы и цвет кожи, чем у современных европейцев, и, как полагают, у нее были более светлые голубоватые глаза. Эти особенности служат дополнительным доказательством генетического разнообразия и сложности древних популяций.

Исследование провел Вольфганг Хаак, руководитель группы отдела археогенетики Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии. Секвенировав весь геном женщины, Хаак и его команда пролили свет на новое понимание этого древнего захоронения.

Это открытие служит напоминанием о богатой истории и сложной социальной динамике, существовавшей тысячи лет назад. Поскольку ученые продолжают открывать новую информацию с помощью генетического анализа и других средств, наши знания о прошлом будут только расширяться.