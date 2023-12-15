Средневековая чаша для исцеления обнаружена в турецком замке

Археологи в Турции во время раскопок древнего замка обнаружили замечательную 800-летнюю целебную чашу. Считается, что чаша, обнаруженная в терракотовой водопроводной трубе на стоянке Хасанкейф, использовалась для защиты от укусов животных.

Целебная чаша, датируемая 12 или 13 веком, была найдена в замке, построенном династией Артукидов, которая правила этой территорией в течение трех столетий. В то время замок играл значительную роль в конфликтах с крестоносцами и Византийской империей.

Чаша украшена замысловатыми изображениями собаки, скорпиона, змеи и двуглавого дракона. Зекай Эрдал, профессор археологии, руководивший раскопками, объяснил, что эти изображения символизируют защиту от укусов животных. По словам Эрдала, считалось, что питьевая вода из целебной чаши либо предотвращает укусы животных, либо лечит их.

Подобные чаши для исцеления были найдены в различных культурах на протяжении всей истории. Исследование Эрдала выявило 22 экземпляра целебных чаш, которые все еще существуют, в основном хранятся в музеях или частных коллекциях. Интересно, что концепция лечебных чаш выходит за пределы Ближнего Востока, а тибетские версии используются до сих пор.

Раскопки на участке Хасанкейф становятся все более актуальными из-за строительства плотины Илису, что привело к наводнениям в некоторых частях этого района. Эти продолжающиеся раскопки дают ценную информацию об истории и верованиях династии Артукидов и древнего поселения.

Обнаружение этой целебной чаши дает захватывающий взгляд на культурные обычаи и верования прошлого. По мере того, как археологи продолжают исследовать и обнаруживать древние артефакты, будет появляться дальнейшее понимание древних цивилизаций и их традиций.