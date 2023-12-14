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Ученые обнаружили огромный подземный резервуар пресной воды на Сицилии

ByМамфо Брешиа

Декабрь 14, 2023
Ученые обнаружили огромный подземный резервуар пресной воды на Сицилии

Новое исследование выявило замечательное открытие огромного подземного озера с пресной водой, спрятанного под Иблейскими горами на Сицилии. Считается, что этот ранее неизвестный резервуар оказался в ловушке во время Мессинского кризиса солености, когда Средиземное море пережило период высыхания из-за геологических изменений вокруг Гибралтарского пролива.

Согласно недавно опубликованному исследованию в журнале Communications Earth & Environment, похоже, что дождевая вода обнажила морское дно во время кризиса, что привело к образованию водоносного горизонта, который остается погребенным глубоко под горами. Этот водоносный горизонт, по оценкам, находится на глубине от 2,300 до 8,200 футов под поверхностью и остается неизменным на протяжении более шести миллионов лет.

Построив 3D-модели на основе глубоких запасов подземных вод вокруг формации Гела, ученые оценили размер этого скрытого резервуара в 4.2 кубических миль, что более чем в два раза превышает объем знаменитого шотландского озера Лох-Несс. Эти модели также дали представление о геологической истории региона, предполагая, что пресная вода просачивалась в земную кору во время Мессинского периода, на тысячи футов ниже нынешнего уровня моря.

Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи искали доказательства существования канала, соединяющего дно Средиземного моря с погребенной формацией Гела. Мальтийский откос, подводный утес длиной 190 миль у восточного побережья Сицилии, стал возможным каналом для потока воды, служащим связующим звеном между морским дном и подземным резервуаром.

Хотя точные механизмы, благодаря которым сохранился этот бассейн с пресной водой, до сих пор неясны, ученые предполагают, что быстрый подъем уровня моря в конце Мессинского кризиса солености мог изменить условия давления и перекрыть канал. Тем не менее, это открытие дает надежду на решение проблемы нехватки воды на Сицилии, и исследователи стремятся исследовать аналогичные глубокие резервуары подземных вод в других регионах Средиземноморья.

By Мамфо Брешиа