Ученые обнаружили огромный подземный резервуар пресной воды на Сицилии

Новое исследование выявило замечательное открытие огромного подземного озера с пресной водой, спрятанного под Иблейскими горами на Сицилии. Считается, что этот ранее неизвестный резервуар оказался в ловушке во время Мессинского кризиса солености, когда Средиземное море пережило период высыхания из-за геологических изменений вокруг Гибралтарского пролива.

Согласно недавно опубликованному исследованию в журнале Communications Earth & Environment, похоже, что дождевая вода обнажила морское дно во время кризиса, что привело к образованию водоносного горизонта, который остается погребенным глубоко под горами. Этот водоносный горизонт, по оценкам, находится на глубине от 2,300 до 8,200 футов под поверхностью и остается неизменным на протяжении более шести миллионов лет.

Построив 3D-модели на основе глубоких запасов подземных вод вокруг формации Гела, ученые оценили размер этого скрытого резервуара в 4.2 кубических миль, что более чем в два раза превышает объем знаменитого шотландского озера Лох-Несс. Эти модели также дали представление о геологической истории региона, предполагая, что пресная вода просачивалась в земную кору во время Мессинского периода, на тысячи футов ниже нынешнего уровня моря.

Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи искали доказательства существования канала, соединяющего дно Средиземного моря с погребенной формацией Гела. Мальтийский откос, подводный утес длиной 190 миль у восточного побережья Сицилии, стал возможным каналом для потока воды, служащим связующим звеном между морским дном и подземным резервуаром.

Хотя точные механизмы, благодаря которым сохранился этот бассейн с пресной водой, до сих пор неясны, ученые предполагают, что быстрый подъем уровня моря в конце Мессинского кризиса солености мог изменить условия давления и перекрыть канал. Тем не менее, это открытие дает надежду на решение проблемы нехватки воды на Сицилии, и исследователи стремятся исследовать аналогичные глубокие резервуары подземных вод в других регионах Средиземноморья.