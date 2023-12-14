Древние звезды и создание серебра и золота

Согласно новому новаторскому исследованию, серебро и золото, найденные в ювелирных изделиях, возможно, произошли от огромных древних звезд. Это открытие представляет собой первое убедительное свидетельство ядерного деления, происходящего в ядрах этих звезд, приводящего к образованию элементов тяжелее тех, которые могут образоваться на Земле естественным путем.

Считается, что элементы тяжелее железа создаются в результате сильных космических взрывов, таких как слияние нейтронных звезд. Эти взрывы производят сверхплотные остатки, известные как слияния нейтронных звезд, которые содержат сверхтяжелые атомные ядра, упакованные нейтронами. За считанные секунды эти ядра претерпевают внутренние изменения, образуя такие элементы, как серебро и золото.

Впервые исследователи проанализировали химический состав 42 древних звезд галактики Млечный Путь. Они обнаружили закономерность среди элементов в этих звездах, указывающую на то, что деление ядра играет значительную роль в создании тяжелых элементов. Команда считает, что этот процесс ответственен за образование элементов с атомной массой более 260, превосходящих даже те, которые находятся на краю таблицы Менделеева.

Исследование, опубликованное в журнале Science, выявило положительную корреляцию между элементами в этих древних звездах. Более легкие элементы, такие как родий, серебро и палладий, были более распространены, а также более тяжелые элементы, такие как европий и эрбий. Эти результаты позволяют предположить, что звезды образовались в результате общего процесса, включающего деление ядер.

Без деления производство этих элементов происходило бы отдельно, что приводило бы к разным соотношениям элементов в разных звездах. Последовательная корреляция, наблюдаемая в исследовании, подтверждает гипотезу о том, что ядерное деление ответственно за создание этих тяжелых элементов.

Стоит отметить, что элементы, образовавшиеся в результате ядерного деления этих древних звезд, никогда не производились на Земле. Эта находка открывает новые возможности для понимания происхождения драгоценных металлов и дает представление о невероятных процессах, происходящих на просторах космоса.

Астрономы, не участвовавшие в исследовании, признали силу корреляции, наблюдаемой в данных об элементах. Будущие исследования будут углубляться в это явление, углубляя наше понимание Вселенной и создания элементов, составляющих наш мир.