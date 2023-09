Povestea nespusă a primelor femei astronaute din America: spargerea barierelor și atingerea unor noi culmi

În „The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts”, Loren Grush explorează călătoria a șase femei extraordinare care au spart tavanul de sticlă în lumea exploatării spațiale dominată de bărbați. Grush contestă narațiunea dominantă a bărbaților albi în cursa spațială și subliniază contribuțiile semnificative ale acestor femei, care au făcut parte din prima clasă a NASA care a inclus femei.

Grush se concentrează pe viețile lui Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon și Shannon Lucid. Aceste femei s-au alăturat corpului de astronauți al NASA în 1978 și erau hotărâte să atingă înălțimi care anterior le erau interzise.

„Cei șase” oferă o privire asupra motivațiilor și ezitărilor lor, oferind perspective asupra momentelor în care fiecare femeie și-a dat seama că poate aplica pentru a deveni astronaut. Grush descrie procesul lor de selecție ca un pas semnificativ către diversitate, deși clasa era încă compusă predominant din bărbați albi.

Cartea se confruntă, de asemenea, cu provocările cu care s-au confruntat aceste femei, inclusiv atenția mass-media sexistă, speculațiile șovine despre romantism și sexul în spațiu și lupta de a echilibra viața personală și cea profesională. Grush dă exemple ale rezistenței și hotărârii lor în fața adversității, cum ar fi lupta lui Ride pentru a-și proteja intimitatea și sănătatea mintală în mijlocul controlului media.

„Cei șase” subliniază, de asemenea, rolurile cruciale jucate de campionii pentru diversitate în interiorul și în afara NASA. Ruth Bates Harris, un angajat al NASA, a criticat cu îndrăzneală agenția pentru lipsa de diversitate. Mercury 13, un grup de femei care au fost supuse unor teste riguroase la începutul anilor 1960 pentru a dovedi că sunt capabili să fie astronauți, primesc, de asemenea, recunoaștere.

Grush încorporează experiențele de zi cu zi ale astronauților, dezvăluind aspectele surprinzător de banale ale muncii lor. Au testat costume spațiale, au manevrat brațe robotice și au navigat în complexitatea lucrului cu colegi de sex masculin care au afișat calendare pinup pe ușile biroului lor.

Deși cartea nu este lipsită de pericol și tragedie, Grush subliniază curajul și perseverența care transcend sexul și rasa. Dezastrul Challenger servește ca o amintire serioasă a riscurilor inerente explorării spațiului și a sacrificiului suprem făcut de Resnik.

Cu o cercetare meticuloasă și o povestire captivantă, „The Six” ne extinde înțelegerea despre cursa spațială și provoacă noțiunile tradiționale despre cine poate aparține „întregii familii a omenirii”.

Sursa: The New York Times