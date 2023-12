Numele lui Ellie a fost dezvăluit în sfârșit în The Last of Us Part 2 Remastered

Într-o versiune remasterizată foarte așteptată a The Last of Us Part 2, care urmează să fie lansată pe 19 ianuarie 2024, a fost făcută o descoperire interesantă în ceea ce privește protagonista jocului, Ellie. Jocul original i-a lăsat pe fani în suspans cu privire la numele de familie al lui Ellie, dar a fost în sfârșit confirmat în ediția remasterizată.

În timp ce răsfoia un trailer pentru noul mod roguelike, un utilizator Reddit pe nume tomdurnell a văzut un mic detaliu care le-a atras atenția. Era o etichetă cu numele de pe costumul spațial al lui Ellie, abia vizibilă, dar lizibilă ca „E. Williams.” Această descoperire marchează prima confirmare în joc a numelui complet al lui Ellie.

Interesant este că Naughty Dog, dezvoltatorul The Last of Us Part 2, a dezvăluit anterior numele de familie al Ellie prin interviuri cu copreședintele Neil Druckmann și în documentele de design și manualul jocului japonez. Cu toate acestea, aceasta este prima dată când este afișat efectiv în cadrul jocului în sine.

Versiunea remasterizată a jocului introduce modul roguelike No Return, în care jucătorii se pot lupta cu valuri de inamici pe diferite hărți, devenind treptat mai puternici. Ca bonus, costumul spațial al lui Ellie va fi disponibil ca costum în acest mod, permițând jucătorilor să se bucure de libertate creativă cu personalizarea caracterului.

The Last of Us Part 2: Remastered nu numai că aduce jocul pe PlayStation 5, dar include și câteva funcții suplimentare. Acestea includ trei niveluri pierdute cu comentarii de dezvoltator, joc liber la chitară, îmbunătățiri grafice, integrare DualSense și multe altele. Jucătorii care dețin deja jocul pe PlayStation 4 pot face upgrade la versiunea PlayStation 5 pentru o mică taxă.

Fanii seriei The Last of Us pot pune capăt în sfârșit speculațiilor în jurul numelui de familie al lui Ellie. Odată cu lansarea viitoare a versiunii remasterizate, jucătorii vor avea șansa de a pătrunde mai adânc în lumea lui Ellie și de a descoperi noi aspecte ale personajului ei.