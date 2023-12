Nominalizații la Premiile pentru jocuri noi 2023 au fost dezvăluți: o gamă captivantă de jocuri

By

Game Awards 2023 este aproape aici, iar pasionații de jocuri din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare să vadă ce jocuri vor lua acasă prestigioase premii. Gama de nominalizări din acest an promite o selecție interesantă și diversă de jocuri din diferite genuri.

Răvnitul premiu Jocul Anului va fi susținut de șase titluri excepționale. „Alan Wake 2” de la creatorii „Control” oferă o experiență de supraviețuire psihologică horror, în care doi protagoniști trebuie să navigheze în realități separate pentru a descoperi adevărul din spatele crimelor ritualice.

„Baldur's Gate 3” duce jucătorii într-o campanie epică, plasată în universul Dungeons & Dragons. Capturați de Mind Flayers, jucătorii trebuie să decidă dacă să reziste corupției sau să îmbrățișeze noile puteri.

Franciza „Marvel’s Spider-Man 2”, apreciată de critici, revine, prezentând atât Peter Parker, cât și Miles Morales într-o aventură palpitantă prin New York-ul Marvel. Emblematicul răufăcător Venom reprezintă o amenințare semnificativă pentru viața eroilor și pentru orașul pe care îl protejează.

Fanii survival horror se vor bucura de remake-ul „Resident Evil 4”, care aduce clasicul din 2005 la noi culmi, cu un joc modernizat și o grafică uluitoare.

„Super Mario Bros. Wonder” promite o experiență încântătoare și nostalgică, în timp ce „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” oferă un alt episod epic din legendara franciză.

Pe lângă categoria Jocul anului, The Game Awards 2023 include și alte categorii, printre care cea mai bună regie de joc, cea mai bună narațiune, cea mai bună regie artistică, cea mai bună muzică și cel mai bun scor și cel mai bun design audio, printre altele. Fiecare categorie prezintă realizări remarcabile în diferite aspecte ale dezvoltării și designului jocului.

Game Awards 2023 va fi transmis în direct pe YouTube, aducând entuziasm și anticipare fanilor din întreaga lume. Pe măsură ce industria jocurilor de noroc continuă să evolueze și să depășească limitele, nominalizații din acest an demonstrează talentul și inovația incredibilă în cadrul comunității de jocuri.