Noi oferte Apple pentru Black Friday și Cyber ​​Monday 2023

Sezonul sărbătorilor se apropie cu pași repezi, ceea ce înseamnă că este timpul să începeți să vă gândiți la lista de cumpărături. Black Friday și Cyber ​​Monday sunt chiar după colț, iar asta înseamnă reduceri majore de la comercianți cu amănuntul precum Amazon, Best Buy, Walmart și altele. Indiferent dacă doriți să cumpărați cadouri pentru cei dragi sau să vă răsfățați cu un nou gadget, există o mulțime de oferte de care să profitați.

Unul dintre cele mai căutate mărci în timpul sezonului de cumpărături este Apple. Cunoscuți pentru dispozitivele lor de înaltă calitate, este rar să găsiți reduceri substanțiale la produsele Apple. Cu toate acestea, anul acesta există câteva oferte incitante de Black Friday care merită atenția ta.

Dacă te-ai uitat la un nou MacBook Air, Amazon oferă o reducere de 200 USD la modelul 2023. Acest laptop elegant are un ecran Liquid Retina de 15.3 inchi, 8 GB RAM și 256 GB stocare SSD. La preț redus, este o furare pentru oricine are nevoie de un laptop puternic și compact.

Verizon oferă, de asemenea, câteva oferte excelente pe dispozitivele Apple. Comerț cu vechiul dispozitiv și obțineți gratuit noul Apple iPhone 15 Pro, în funcție de opțiunea de stocare preferată. În plus, Verizon renunță la un iPad de până la 280 USD atunci când începeți o nouă linie. Ca bonus suplimentar, veți primi un Apple TV gratuit la achiziționarea telefonului, împreună cu șase luni de Apple One gratuit.

Pentru iubitorii de iPad, Best Buy are o ofertă grozavă pe iPad mini. Această tabletă compactă are un procesor A15, stocare SSD de 64 GB, 4 GB RAM și un ecran Retina uimitor. Cu o reducere de 100 USD, este o oportunitate fantastică de a pune mâna pe cel mai recent iPad mini.

Dacă sunteți pe piață pentru căști wireless, Amazon oferă o reducere de 60 USD la a doua generație Apple AirPods Pro. Aceste căști oferă o calitate incredibilă a sunetului și vin cu funcții avansate, cum ar fi anularea activă a zgomotului.

Pentru audiofilii, Best Buy are o reducere de 70 USD la căștile Apple AirPods Max. Aceste căști supraear oferă un sunet wireless de top și vin într-un design elegant și elegant.

Acestea sunt doar câteva dintre primele oferte Apple disponibile în Black Friday și Cyber ​​Monday. Asigurați-vă că țineți un ochi pentru mai multe reduceri și reveniți frecvent pentru actualizări cu privire la cele mai recente oferte. Cumparaturi fericite!

Întrebări Frecvente

Ce este Black Friday?

Vinerea Neagră este o zi populară de cumpărături care are loc a doua zi după Ziua Recunoștinței în Statele Unite. Este cunoscut pentru reducerile și ofertele sale masive de la diverși retaileri.

Când este Black Friday 2023?

Vinerea Neagră 2023 cade pe 24 noiembrie.

Produsele Apple sunt de obicei puse în vânzare în Black Friday?

De obicei, produsele Apple nu sunt foarte reduse în timpul Black Friday. Cu toate acestea, există adesea unele oferte disponibile, în special la modelele mai vechi sau prin intermediul comercianților autorizați.

Pot găsi oferte pentru produsele Apple online?

Da, mulți retaileri oferă oferte online pentru Black Friday, inclusiv platforme importante de comerț electronic, cum ar fi Amazon. Este o modalitate excelentă de a profita de reduceri fără a fi nevoie să vizitezi magazinele fizice.

Cum găsesc cele mai bune oferte Apple?

Pentru a găsi cele mai bune oferte Apple, este important să comparați prețurile de la diferiți retaileri și să căutați reduceri pe site-uri de renume. Fii atent la comercianții oficiali Apple și la distribuitorii autorizați pentru produse autentice și servicii de încredere.

Există oferte pentru alte produse tehnologice în timpul Black Friday și Cyber ​​Monday?

Absolut! Black Friday și Cyber ​​Monday sunt cunoscute pentru că oferă reduceri la o gamă largă de produse tehnologice, inclusiv smartphone-uri, laptopuri, televizoare, dispozitive inteligente pentru casă și multe altele. Este un moment minunat pentru a găsi chilipiruri la mărci populare și pentru a vă actualiza configurația tehnologică.