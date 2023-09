Sony dezvăluie BURANO, o nouă cameră de cinema digitală CineAlta

By

Sony a anunțat recent cea mai recentă cameră de cinema digitală, BURANO. Această nouă cameră are un impresionant senzor CMOS full-frame de 8.6K, capacități de autofocus, ND electronic variabil și stabilizare a imaginii în interiorul corpului. De asemenea, are un ISO nativ dublu de 800 și 320, ceea ce îl face versatil în diferite condiții de iluminare. BURANO este programat să înceapă livrarea în primăvara anului 2024, cu un preț de 25,000 USD.

Una dintre caracteristicile remarcabile ale BURANO este filtrul ND variabil și stabilizarea imaginii în interior, ceea ce o face prima cameră de cinema digitală din lume cu ambele caracteristici combinate într-un singur corp. Acest lucru oferă regizorilor o flexibilitate sporită și un confort sporit în capturarea fotografiilor. În plus, camera se mândrește cu focalizare automată hibridă rapidă și recunoaștere a subiectului alimentată de procesarea AI atunci când este utilizată cu obiective cu montură E.

BURANO se adresează în primul rând proprietarilor/operatorilor de nivel mediu și înalt care sunt dispuși să investească peste 20,000 USD pentru o cameră de cinema digitală. Este de așteptat să fie folosit în diverse producții, cum ar fi documentare, videoclipuri corporative, videoclipuri muzicale, filmări cu animale sălbatice și naturi și ca opțiune populară de cameră B alături de Sony VENICE 2.

Camera își ia numele de la mica insulă Burano din Laguna Venețiană, Italia. Acest nume a fost ales pentru a stabili o conexiune cu Veneția și pentru a simboliza capacitățile camerei. Burano este cunoscută pentru dantela și casele viu colorate.

În ceea ce privește calitatea imaginii, BURANO prezintă performanțe impresionante. Dispune de un nou senzor CMOS full-frame de 8.6K, similar cu cel găsit în camera VENICE 2. Oferă 16 trepte de gamă dinamică, cu zgomot redus și sensibilitate la situații de lumină scăzută. Senzorul acceptă și ISO-uri de bază dublă de 800 și 3200.

În ceea ce privește codecurile de înregistrare, BURANO oferă diverse opțiuni, cum ar fi X-OCN LT, XAVC H și XAVC. Este capabil să înregistreze intern fișiere X-OCN fără a fi nevoie de un recorder extern. X-OCN LT oferă fișiere de dimensiuni mai mici, menținând în același timp calitatea și flexibilitatea fișierelor Linear pe 16 biți.

În general, Sony BURANO este o cameră de cinema digitală puternică, care oferă o calitate excepțională a imaginii și funcții avansate. Este conceput pentru a satisface nevoile regizorilor profesioniști și se așteaptă să își pună amprenta în industrie.

Surse:

– Anunț produs Sony BURANO

– Venice Travel Italia: Insula colorată Burano