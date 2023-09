Julia Joung: De la Du-te la biologie

By

Julia Joung, una dintre inovatorii 2023 de la MIT Technology Review sub 35 de ani, a experimentat atât ușurare, cât și o nou-găsită pasiune atunci când a fost martoră la o înfrângere AI pe unul dintre cei mai buni jucători Go din lume. După ce și-a petrecut copilăria în Taiwan stăpânind jocul, Joung s-a gândit întotdeauna la Go ca la o problemă de nerezolvat. Cu toate acestea, ea a descoperit că biologia reprezintă o provocare și mai mare.

În timpul cercetării sale de licență într-un laborator de neuroștiințe de la Universitatea Stanford, Joung a observat un comportament neobișnuit în celulele creierului numite astrocite. Acest lucru a intrigat-o și i-a stârnit fascinația pentru biologie. Ea și-a continuat călătoria alăturându-se la laboratorul expertului în editare genetică Feng Zhang de la Broad Institute din Cambridge, Massachusetts. Acolo, ea sa aprofundat în „screening-ul la scară genomică”, folosind instrumente precum CRISPR pentru a modifica fiecare dintre cele 20,000 de gene din genomul uman pentru a le înțelege efectele.

Scopul lui Joung a fost de a aplica screening genetic la celulele creierului reale, cum ar fi astrocitele, care sunt greu de generat în laborator. Explorând impactul diferiților factori de transcripție asupra celulelor stem, ea și-a propus să înțeleagă modul în care acestea determină identitatea celulei. Sondajul ei a rezultat într-un „atlas” care prezintă influența factorilor individuali de transcripție. Obiectivul final este de a avea capacitatea de a genera orice tip de celulă într-o manieră controlată, care ar putea avea aplicații în testarea medicamentelor și progresele terapeutice.

Deși amploarea screening-ului genetic este extinsă, necesitând colaborare și resurse substanțiale, Joung rămâne angajat să promoveze acest domeniu. Activitatea ei actuală la Institutul Whitehead se concentrează pe înțelegerea procesului de sinteză a proteinelor în interiorul celulelor. Joung este condus de profunzimea nesfârșită a posibilităților pe care le oferă biologia și continuă să dezvolte instrumente inovatoare pentru a răspunde întrebărilor fundamentale.

Călătoria Julia Joung de la stăpânirea Go până la explorarea misterelor biologiei exemplifică curiozitatea și dedicarea ei pentru a depăși granițele. Pe măsură ce se scufundă mai adânc în complexitatea cercetării științifice, munca ei promite să descopere noi perspective care ar putea modela viitorul medicinei și tehnologiei.

Surse: MIT Technology Review