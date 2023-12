Noua ofertă de pachet de la Nvidia: Visul unui jucător devenit realitate

By

Nvidia, cel mai mare producător de plăci grafice, tocmai a anunțat o ofertă interesantă pe perioadă limitată, care va încânta cu siguranță jucătorii de pretutindeni. Odată cu achiziționarea oricărei plăci grafice GeForce RTX din seria 40, vă puteți bucura acum de abonamente în valoare de 60 USD la două servicii de jocuri uimitoare – GeForce Now și Xbox Game Pass. Această ofertă este exclusivă pentru seria de produse RTX 40, care include puternicele GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti și 4060.

Xbox Game Pass, unul dintre cele mai populare servicii de abonament la jocuri de pe piață, oferă acces la o bibliotecă masivă de peste 100 de jocuri pentru PC. De la titluri de succes precum Starfield și Forza Horizon 5 până la francize îndrăgite precum seria Halo, există ceva pentru fiecare pasionat de jocuri. Mai mult, abonații au acces și la EA Play, un alt serviciu de abonament pentru jocuri care oferă o gamă largă de titluri EA, cum ar fi Battlefield, Need For Speed ​​și seria Crysis, împreună cu perioade limitate de probă pentru jocurile nou lansate precum Jedi: Survivor și EA Sports. WRC.

Între timp, GeForce Now este serviciul de streaming de jocuri cloud al Nvidia care vă permite să jucați jocuri pentru PC fără probleme pe diferite dispozitive. Fie că preferați să jucați pe computer, laptop, tabletă, telefon, consolă, computer portabil sau chiar pe televizor, GeForce Now vă ascunde. Pachetul pe perioadă limitată include un abonament cu prioritate de 3 luni la GeForce Now, care vă oferă acces la o platformă compatibilă RTX și acces la server prioritar pentru un joc mai rapid și mai fluid.

Cu o bibliotecă de peste 1500 de jocuri jucabile, GeForce Now vă asigură că nu rămâneți niciodată fără titluri interesante din care să alegeți. Singura cerință este deținerea sau închirierea jocului de la biblioteci de jocuri pentru PC acceptate, cum ar fi Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA sau GoG.

Nu ratați această oportunitate incredibilă! Oferta pachetului Nvidia este disponibilă acum până pe 8 ianuarie 2024, așa că asigurați-vă că luați placa grafică preferată din seria RTX 40 și bucurați-vă de o experiență de joc captivantă ca niciodată.

FAQ

1. Ce este oferta de pachet Nvidia?

Pachetul Nvidia oferă 60 USD în abonamente la GeForce Now și Xbox Game Pass atunci când achiziționați orice placă grafică GeForce RTX din seria 40.

2. Ce jocuri sunt incluse în Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass oferă acces la o mare varietate de jocuri pentru computer, inclusiv titluri populare precum Starfield, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Doom Eternal și seria Halo. În plus, abonații obțin acces la EA Play, cu jocuri din seria Battlefield, Need For Speed ​​și Crysis.

3. Ce este GeForce Now?

GeForce Now este serviciul de streaming de jocuri cloud al Nvidia, care vă permite să jucați jocuri pentru PC pe mai multe dispozitive, inclusiv PC-uri, laptopuri, tablete, telefoane, console de jocuri, computere portabile și televizoare. Pachetul pe perioadă limitată include un abonament cu prioritate de 3 luni la GeForce Now, care oferă acces la o platformă compatibilă RTX și acces prioritar la server.

4. Câte jocuri sunt disponibile pe GeForce Now?

GeForce Now se mândrește cu o bibliotecă extinsă de peste 1500 de jocuri jucabile. Cu toate acestea, este important să rețineți că trebuie să dețineți sau să închiriați jocul din bibliotecile de jocuri pentru PC acceptate, cum ar fi Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA sau GoG.

5. Până când este disponibilă oferta pentru pachetul Nvidia?

Oferta pachetului Nvidia este disponibilă pentru o perioadă limitată și se va încheia pe 8 ianuarie 2024. Asigurați-vă că profitați de această ofertă cât durează!