Transformarea aerului cald în apă potabilă: o nouă descoperire în recoltarea apei

By

Cercetătorii de la Universitatea Texas din Austin au făcut progrese semnificative în încercarea de a crea o soluție pentru deficitul de apă. În cele mai recente cercetări, publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences, ei au dezvoltat un hidrogel de inginerie moleculară capabil să extragă apă potabilă curată din aerul cald folosind doar energie solară.

Hidrogelul permite extragerea rapidă și eficientă a apei din atmosferă, chiar și la temperaturi de până la 104 grade Fahrenheit, făcându-l potrivit pentru zonele care se confruntă cu exces de căldură și acces limitat la apă curată. Cu această tehnologie, indivizii ar fi capabili să recupereze apă pur și simplu plasând un dispozitiv în aer liber, fără a fi nevoie de un consum suplimentar de energie.

Hidrogelul poate produce între 3.5 și 7 kilograme de apă per kilogram de material gel, în funcție de nivelul de umiditate. Ceea ce deosebește această cercetare este adaptabilitatea hidrogelului în microgeluri, care îmbunătățește foarte mult viteza și eficiența captării și eliberării apei. Prin transformarea hidrogelului în particule de dimensiuni micro, cercetătorii au dezvoltat un sorbent extrem de eficient care poate crește semnificativ producția de apă prin mai multe cicluri zilnice.

Extinderea tehnologiei este următorul pas important. Cercetătorii intenționează să-și transforme descoperirile într-o soluție portabilă și ieftină pentru a crea apă potabilă curată, care poate fi utilizată în întreaga lume. Această dezvoltare ar putea schimba viața populațiilor care nu au acces de bază la apă curată, cum ar fi în Etiopia, unde aproape 60% din populație se confruntă cu această provocare.

Planurile viitoare pentru tehnologie includ optimizarea ingineriei microgelurilor pentru a îmbunătăți în continuare eficiența. Cercetătorii explorează, de asemenea, utilizarea materialelor organice pentru a reduce costurile de producție. Cu toate acestea, rămân provocări în ceea ce privește extinderea producției de sorbant și asigurarea durabilității produsului. În plus, se fac eforturi pentru a crea versiuni portabile ale dispozitivului pentru diferite scenarii de aplicații.

Această descoperire are potențialul de a oferi un far de speranță pentru regiunile afectate de deficitul de apă. Capacitatea de a transforma aerul cald în apă potabilă folosind energia solară ne aduce cu un pas mai aproape de o soluție durabilă care poate atenua problemele de deficit de apă la nivel mondial.

Sursa:

Proceedings al Academiei Nationale de Stiinte