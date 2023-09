Actualizarea Fortnite 26.10 prezintă crossover-ul My Hero Academia

By

Cea mai recentă actualizare Fortnite, versiunea 26.10, a sosit cu câteva funcții și conținut noi interesante. Unul dintre punctele principale ale acestei actualizări este crossover-ul My Hero Academia, care aduce personaje și abilități din seria anime populară în jocul Battle Royale.

Jucătorii pot utiliza acum elementul Ice Wall al lui Todoroki, care le permite să creeze bariere glaciare pentru apărare sau atac. Zidul de gheață are o cantitate semnificativă de sănătate și poate rezista la daune până când se sparge. Poate fi găsit pe pământ, în cufere sau în All Might Supply Drops. Acest articol adaugă o întorsătură unică jocului, deoarece îi poate prinde pe adversari și îi poate face să alunece pe gheață.

Pe lângă peretele de gheață, jucătorii pot folosi și capacitatea Smash a lui Deku, care poate elimina instantaneu inamicii cu o singură lovitură. Cu toate acestea, această putere poate fi obținută doar dintr-o picătură All Might Supply, așa că jucătorii trebuie să fie atenți la aceste picături.

Terminarea Misiunilor lui Deku și Misiunile lui Todoroki va recompensa jucătorii cu puncte de experiență, iar finalizarea a șase Misiuni My Hero Academia va crește instantaneu nivelul jucătorului.

În plus, trei skinuri noi My Hero Academia au fost adăugate la Magazinul de articole. Jucătorii pot lupta acum ca Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima și Mina Ashido, trei dintre cei mai importanți eroi în antrenament din UA.

Pe lângă conținutul crossover, actualizarea introduce și elementul Pizza Party, care poate vindeca jucătorii și le poate spori scutul. Suplimentarea Reckless SMG Reload permite SMG-urilor să se reîncarce mai repede, iar noi stiluri Super Level pot fi deblocate pentru anumite ținute la nivelul sezonului 100 și 125.

În general, actualizarea Fortnite 26.10 aduce o gamă largă de funcții și conținut noi interesante, de care să se bucure jucătorii. Fie că este vorba de eliberarea de abilități puternice, de crearea de bariere de gheață sau de creșterea nivelului ținutelor, există ceva pentru toată lumea în această ultimă actualizare.

Surse: Note de patch Fortnite