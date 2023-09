Pokémon Go: Mankey poate fi strălucitor!

Rezumat:

În Pokémon Go, jucătorii au posibilitatea de a întâlni Pokémonul maimuță porc, Mankey, în sălbăticie. Vestea incitantă este că Mankey poate fi și strălucitor! Aceasta înseamnă că jucătorii au șansa de a prinde o versiune strălucitoare a acestui Pokémon, care are o culoare diferită de cea obișnuită. Alături de Mankey, evoluția sa, Primeape, poate fi și strălucitoare.

Odată cu potențiala introducere a lui Annihilape, evoluția finală a lui Mankey și Primeape din Pokémon Scarlet și Violet, se recomandă să începeți să colectați bomboane Mankey în așteptarea acestei evoluții. Lansările timpurii ale Pokémonului Paldean din Pokémon Go sugerează că Annihilape s-ar putea alătura listei în curând.

Rata strălucitoare pentru Mankey în Pokémon Go este de aproximativ unul din 500, conform cercetărilor efectuate de The Silph Road. Cu toate acestea, Mankey nu are un „permaboost”, ceea ce înseamnă că nu este un spawn rar și nu are o rată de strălucire sporită. Atragerea mai multor Pokémon strălucitori se bazează pe șansa aleatorie, deoarece ratele de capturare a Pokémonului strălucitor sunt determinate de dezvoltatorul Niantic și sunt, de obicei, sporite doar în timpul evenimentelor speciale sau raidurilor.

Pentru a ține evidența Pokemonilor strălucitori disponibili, jucătorii pot consulta lista LeekDuck, care oferă un ghid vizual al tuturor Pokemonilor strălucitori existente.

Pentru mai multe sfaturi și ghiduri despre Pokémon Go, Polygon oferă o mulțime de resurse pentru a vă îmbunătăți jocul.

Definiții:

– Pokemon strălucitor: Pokémon cu o culoare alternativă, care sunt mai rare decât omologii lor obișnuiți.

– Bomboane: O resursă din Pokémon Go care poate fi colectată prin capturarea Pokémonului unei anumite specii și folosită pentru a evolua sau a pune în funcțiune Pokemon.

Surse:

– Drumul Silph (prin Wayback Machine)

– LeekDuck

– Poligon