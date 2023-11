World of Warcraft dezvăluie o poveste masivă pentru expansiunile viitoare

By

Blizzard tocmai a anunțat câteva știri interesante pentru jucătorii World of Warcraft (WoW) la BlizzCon. Popularul MMORPG urmează să lanseze următoarele trei expansiuni, care vor face parte din narațiunea mai largă numită World of Warcraft: The Worldsoul Saga. Prima expansiune, intitulată „The War Within”, este programată să fie lansată anul viitor și promite să fie o completare monumentală la tradiția jocului.

Chris Metzen, directorul executiv de creație al francizei Warcraft, a dezvăluit că „The War Within” este punctul culminant a 20 de ani de poveste în WoW și va pregăti scena pentru următorii 20 de ani de aventură. Deși detaliile despre a doua și a treia expansiune sunt încă rare, teaserul sugerează o narațiune profundă și intrigantă pe care fanii o pot explora cu nerăbdare.

În expansiunile viitoare, jucătorii vor călători în Azerioth, un regat subteran plin de mister și pericol. Noi zone precum Azj-kahet, Isle of Dorn, The Ringing Deeps și Hallowfall vor fi introduse, împreună cu noi funcții interesante precum aventura de vânătoare de comori numită Delves și o funcție de unificare a contului numită War Bands. În plus, jucătorii pot anticipa noi temnițe și raiduri palpitante.

Una dintre expansiuni, „Miezul nopții”, va avea loc în „Lumea Veche” din Azeroth, în regiunea Quel'thalas. Forțele Vidului au invadat, amenințănd că vor distruge Puțul Soarelui și vor înghiți lumea în întuneric. Ultima ediție a Worldsoul Saga, „The Last Titan”, îi va transporta pe jucători înapoi în Northrend, decorul emblematic al expansiunii Wrath of the Lich King, dezvăluind o mare conspirație care îi înconjoară pe Titani și intențiile lor.

Blizzard a lansat, de asemenea, o filmare uimitoare cu Anduin și Thrall, care tachinează aventurile viitoare și sugerează rezolvarea stâncii lăsate de sabia uriașă pe care Sargeras a aruncat-o în Azeroth.

În timp ce jucătorii WoW așteaptă cu nerăbdare aceste expansiuni, actuala expansiune, Dragonflight, continuă să captiveze comunitatea, în special prin sistemul său inovator de montare pentru călărie cu dragoni. În timp ce jocul a primit o evaluare de 7/10 la lansare din cauza conținutului limitat de final de joc, patch-urile ulterioare, inclusiv viitorul Patch 10.2: Guardians of the Emerald Dream, promit să extindă experiența finală cu noi raiduri, zone, misiuni, articole, evenimente, și alte actualizări.

Viitorul WoW este incontestabil interesant, iar fanii se pot aștepta la o călătorie epică și captivantă în timp ce traversează expansiunile viitoare din World of Warcraft: The Worldsoul Saga.

