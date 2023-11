Vă prezentăm Baldur's Gate 3: O călătorie către Xbox

By

După ce a întâmpinat unele provocări de certificare cu Microsoft, Larian Studios are vești incitante pentru fanii popularului joc de rol bazat pe Dungeons & Dragons, Baldur's Gate 3. Jocul este „pe drumul” pentru o lansare în decembrie pe consolele Xbox, doar câteva luni după lansarea sa inițială, pe 3 august. Data specifică de lansare va fi dezvăluită în cadrul The Game Awards luna viitoare.

Drumul spre aducerea lui Baldur's Gate 3 pe Xbox Series X/S nu a fost lipsit de obstacole. Inițial, limitările hardware ale Serii S au reprezentat o problemă pentru implementarea funcției de cooperare cu ecran divizat a jocului, deoarece paritatea caracteristicilor este importantă pentru ambele console Xbox Series. Cu toate acestea, după o discuție productivă între fondatorul Larian, Swen Vincke, și șeful Xbox, Phil Spencer, s-a ajuns la o rezoluție. Baldur's Gate 3 va împodobi într-adevăr platforma Xbox, dar fără cooperarea cu ecran divizat pe seria S.

Pe 15 noiembrie, Studiourile Larian au confirmat prin contul X/Twitter că Baldur's Gate 3 este încă programată pentru lansarea în decembrie, așa cum sa promis. Dezvoltatorii au consolidat o fereastră de lansare în decembrie și vor dezvălui data exactă a lansării printr-un trailer în premieră mondială la The Game Awards.

Odată cu The Game Awards care încep pe 7 decembrie, fanii Baldur's Gate 3 anticipează cu nerăbdare nu numai anunțul câștigătorului Game of the Year (în care Baldur's Gate 3 este nominalizat), ci și mult așteptatul debut al Larian Studios, aclamat de critici. RPG pe rând pe Xbox Series X/S.

Baldur's Gate 3 a atras atenție imensă și laude atât de la critici, cât și de la fani. Succesul jocului a dus la maratoane de alergare rapidă și chiar la crearea unor categorii unice pentru realizări impresionante. Gameplay-ul său captivant și povestea captivantă au stabilit cu fermitate Baldur's Gate 3 ca un plus triumfător la genul RPG pe rând.

Întrebări Frecvente

1. Când va fi lansat Baldur's Gate 3 pe consolele Xbox?

Data specifică de lansare pentru Baldur's Gate 3 pe Xbox va fi dezvăluită în timpul The Game Awards din decembrie.

2. De ce jocul nu va dispune de cooperare cu ecran divizat pe Xbox Series S?

Din cauza limitărilor tehnice ale hardware-ului Seria S, Larian Studios a trebuit să renunțe la cooperarea pe ecran împărțit pe acea anumită consolă pentru a menține paritatea caracteristicilor pe ambele console Xbox Series.

3. Baldur's Gate 3 este nominalizat la vreun premiu?

Da, Baldur's Gate 3 se numără printre nominalizații pentru prestigiosul trofeu Game of the Year la The Game Awards.

4. Ce face ca Baldur's Gate 3 să iasă în evidență în genul RPG?

Baldur's Gate 3 a câștigat aprecieri pentru jocul său captivant, povestea captivantă și integrarea cu succes a universului Dungeons & Dragons într-o experiență modernă de joc video.

