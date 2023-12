Noi dovezi prezentate în procesul RICO al Young Slime Life Gang și al rapperului Young Thug

By

Într-o evoluție recentă a procesului RICO care implică presupusa bandă criminală de stradă Young Slime Life și rapperul Young Thug, noi mărturii și dovezi au aruncat lumină asupra unei tranzacții sub acoperire de droguri care a avut loc în 2020. Mărturiile martorilor forțelor de ordine au dezvăluit că un membru al banda YSL, Derontae Bebee, cunoscută sub numele de Bee, vânduse marijuana în valoare de 20 de dolari unui ofițer sub acoperire la o benzinărie de pe Cleveland Avenue.

Ofițerul sub acoperire a detaliat tranzacția, declarând că Bebee a aruncat marijuana într-un bilet de loterie înainte de a o preda. Această informație a apărut în cadrul procesului de urmărire penală împotriva bandei YSL, care este acuzată de vânzarea de droguri de la benzinărie.

Este demn de remarcat faptul că Bebee, care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției luna trecută, nu este unul dintre cei șase inculpați aflați în curs de judecată, printre care și Young Thug. Acest proces marchează un moment semnificativ în procesul judiciar, întrucât urmărirea penală urmărește să dovedească presupusele activități infracționale ale bandei YSL și asocierea acestora cu rapperul de seamă.

În continuare, mărturia în proces urmează să continue, următorul martor fiind un ofițer de poliție din Brookhaven, care a efectuat o oprire în trafic care a condus la arestarea lui Young Thug, al cărui nume real este Jeffery Williams.

Aceste evoluții recente întăresc gravitatea acuzațiilor împotriva Young Thug și presupusa sa asociere cu gașca Young Slime Life. Pe măsură ce procesul progresează, rămâne de văzut cum vor avea impact aceste noi dovezi asupra rezultatului și dacă îl vor implica și mai mult pe Young Thug în activitățile criminale ale bandei.