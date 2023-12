O continuare foarte anticipată va fi lansată în 2024

By

Deschizând calea pentru jocurile în lume deschisă, emblematica franciză Outcast revine cu mult așteptatul său sequel intitulat „Outcast: A New Beginning”. După un sfert de secol de la lansarea primului joc, fanii se pot aștepta la o revenire palpitantă, deoarece noua tranșă urmează să fie lansată pe 15 martie 2024.

Dezvoltat de THQ Nordic, Outcast: A New Beginning oferă o experiență captivantă de lume deschisă, ducând jucătorii înapoi în lumea extraterestră spectaculoasă a Adelpha. Producătorii Michael Paeck și Andreas Schmiedecker au spus că această aventură plină de acțiune va introduce elemente „RPG ușoare”, inclusiv arbori de abilități și dialog NPC antrenant. Acest lucru adaugă un nou strat de profunzime și complexitate gameplay-ului.

Cu o durată estimată de redare de 30-35 de ore, Outcast: A New Beginning nu servește doar ca o continuare directă, ci și ca un punct de intrare pentru noii veniți în serial. Numit inițial Outcast 2, decizia de a rebranda titlul reflectă angajamentul dezvoltatorilor de a face jocul accesibil și plăcut pentru toți jucătorii.

Pentru a asigura autenticitatea și a da un semn din cap fanilor fideli, THQ Nordic i-a reunit pe creatorii originali pentru a contribui la dezvoltarea jocului. Acest lucru va duce, fără îndoială, la includerea de surprize ascunse și referințe la iubitul Outcast original.

Din punct de vedere vizual, jocul pare a fi uimitor, prezentând peisajele uimitoare, dar imprevizibile ale lui Adelpha. Amestecul de elemente naturale și mecanice creează un sentiment de mirare și aventură care amintește de popularele Avatar: Frontiers of Pandora și Zelda Tears of the Kingdom.

Outcast: A New Beginning este programat să fie lansat pe consolele și platformele PC de ultimă generație, oferind o gamă largă de opțiuni pentru ca jucătorii să se îmbarce în această călătorie extraordinară. Între timp, fanii care așteaptă cu nerăbdare continuarea pot explora alte jocuri de acțiune captivante pentru a-și menține spiritul de joc ridicat.

În general, lansarea iminentă a lui Outcast: A New Beginning a generat o mare așteptare atât în ​​rândul fanilor de lungă durată, cât și al noilor veniți, promițând o experiență de joc cu adevărat memorabilă și captivantă în lumea captivantă Adelpha.